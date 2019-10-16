橫斷山脈縱谷 首座萬米長隧 雲南新華隧道貫通
據中國鐵路昆明局集團公司消息，雲南大（理）臨（滄）鐵路長度超過10公里的長大隧道—新華隧道15日順利貫通，這是中國橫斷山脈縱谷區貫通的首座萬米長隧。
新華社報導，大臨鐵路全長約202公里，設計時速160公里，為大陸國家Ⅰ級電氣化鐵路。新華隧道是大臨鐵路的重難點控制性工程，隧道位於雲南省大理州南澗縣境內，長約12.3公里。建設過程中，中國鐵路昆明局集團滇西鐵路建設指揮部組織參建人員克服高水壓、高地熱、高地震烈度、高地應力等多個難題。
「隧道圍岩擠壓破碎，透水嚴重，最大日湧水量約7萬立方公尺。」中鐵十二局大臨鐵路項目部三工區經理趙凡介紹，為避免突泥湧水，建設者採用地震波、紅外探水、瞬變電磁等方法超前預探地質，設置三級泵站雙管路反坡抽水，確保隧道安全掘進。
「新華隧道穿越3個斷層，建設中採取超前預探地質、監控量測數據等手段，及時調整圍岩級別和優化支護參數，因地制宜，解決了變形大、存在有害氣體等問題。」中鐵二院大臨配合項目部經理羅雲飛說，隧道內溫度可達攝氏40度以上，為保障施工人員和機械設備的正常施工作業，施工單位每天用兩台370千瓦的超大功率風機持續向隧道內接力送風，並用10噸左右的冰塊晝夜降溫。
大臨鐵路建成通車後，臨滄將結束沒有鐵路的歷史，昆明至臨滄僅需3小時左右，將極大地改善滇中和滇西區域綜合交通運輸體系，助力中國大陸與周邊國家互聯互通。
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