橫斷山脈縱谷 首座萬米長隧 雲南新華隧道貫通

2019-10-16 00:15 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



據中國鐵路昆明局集團公司消息，雲南大（理）臨（滄）鐵路長度超過10公里的長大隧道—新華隧道15日順利貫通，這是中國橫斷山脈縱谷區貫通的首座萬米長隧。 雲南大（理）臨（滄）鐵路新華隧道15日順利貫通，這是中國在高地震烈度區和橫斷山脈縱谷區建設貫通的首座鐵路萬米長隧，積累的施工經驗，將為川藏、滇藏鐵路建設提供技術參照。 中新社 分享 facebook

新華社報導，大臨鐵路全長約202公里，設計時速160公里，為大陸國家Ⅰ級電氣化鐵路。新華隧道是大臨鐵路的重難點控制性工程，隧道位於雲南省大理州南澗縣境內，長約12.3公里。建設過程中，中國鐵路昆明局集團滇西鐵路建設指揮部組織參建人員克服高水壓、高地熱、高地震烈度、高地應力等多個難題。

「隧道圍岩擠壓破碎，透水嚴重，最大日湧水量約7萬立方公尺。」中鐵十二局大臨鐵路項目部三工區經理趙凡介紹，為避免突泥湧水，建設者採用地震波、紅外探水、瞬變電磁等方法超前預探地質，設置三級泵站雙管路反坡抽水，確保隧道安全掘進。

「新華隧道穿越3個斷層，建設中採取超前預探地質、監控量測數據等手段，及時調整圍岩級別和優化支護參數，因地制宜，解決了變形大、存在有害氣體等問題。」中鐵二院大臨配合項目部經理羅雲飛說，隧道內溫度可達攝氏40度以上，為保障施工人員和機械設備的正常施工作業，施工單位每天用兩台370千瓦的超大功率風機持續向隧道內接力送風，並用10噸左右的冰塊晝夜降溫。

大臨鐵路建成通車後，臨滄將結束沒有鐵路的歷史，昆明至臨滄僅需3小時左右，將極大地改善滇中和滇西區域綜合交通運輸體系，助力中國大陸與周邊國家互聯互通。