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台灣時裝設計師 亮相上海時裝周

2019-10-15 19:12聯合報 特派記者戴瑞芬／上海即時報導

台灣時裝設計師今（15）日亮相上海時裝周，台灣品牌首秀由著名設計師雙人組竇騰璜與張李玉菁打頭陣，展示品牌DOUCHANGLEE2020春夏系列。

另外，台灣還有多位新銳設計師，受邀在上海時裝周展出品牌，包括出自台北第一屆時裝周設計師黄秀瑾，展出高即訂製系列、時尚潮牌；強調綠工藝時尚風格的徐秋宜展出品牌本真一衣系列；以及2018年才初試身手就在台灣最具規模的服裝設計競賽「台北好时尚」獲獎的林廷菡。

擔當上海時裝周台灣品牌首秀形象重任的竇騰璜與張李玉菁，已經是第四個季度受邀參與上海時裝周。竇騰璜說，時裝就是不斷推陳出新，每一次作品都有進步的表現，像是今年設計亮點，就是大膽運用對比元素。

這是DOUCHANGLEE 品牌的2020春夏系列在大陸首展，今年以「BETWEEN．之間」為主題，聚焦於經典與街頭的交會，描繪不同族群與世代、多元文化共生，表現在青春隨興與冷靜低調中交融出當代城市最真實獨特的面貌。

張李玉菁則提到雙人組設計，他強調，兩人一定會有不同調的意見，但這就是創作的機會，最後一定要包容。

設計雙人組首秀吸睛，因為全場模特以頭戴探險燈具走秀，每一個步伐光圈在場域中自由推移，象徵勇敢無懼的冒險精神與大膽突破自我風格。

今年上海時裝周，除了時裝品牌，還有台灣輕奢名品也同步登上焦點，模特兒穿戴上台灣輕珠寶設計師Michi Liang同名品牌聯名系列，設計風格簡約典雅，現代感的簡約時尚，在舞台上也打出知名度。

著名設計師雙人組竇騰璜與張李玉菁亮相上海時裝周。記者戴瑞芬攝影
著名設計師雙人組竇騰璜與張李玉菁亮相上海時裝周。記者戴瑞芬攝影
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設計雙人組首秀吸睛，因為全場模特以頭戴探險燈具走秀，每一個步伐光圈在場域中自由推...
設計雙人組首秀吸睛，因為全場模特以頭戴探險燈具走秀，每一個步伐光圈在場域中自由推移，象徵勇敢無懼的冒險精神與大膽突破自我風格。記者戴瑞芬／攝影
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