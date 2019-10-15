台灣時裝設計師 亮相上海時裝周

2019-10-15 19:12 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 戴瑞芬 ／上海即時報導



台灣時裝設計師今（15）日亮相上海時裝周，台灣品牌首秀由著名設計師雙人組竇騰璜與張李玉菁打頭陣，展示品牌DOUCHANGLEE2020春夏系列。

另外，台灣還有多位新銳設計師，受邀在上海時裝周展出品牌，包括出自台北第一屆時裝周設計師黄秀瑾，展出高即訂製系列、時尚潮牌；強調綠工藝時尚風格的徐秋宜展出品牌本真一衣系列；以及2018年才初試身手就在台灣最具規模的服裝設計競賽「台北好时尚」獲獎的林廷菡。

擔當上海時裝周台灣品牌首秀形象重任的竇騰璜與張李玉菁，已經是第四個季度受邀參與上海時裝周。竇騰璜說，時裝就是不斷推陳出新，每一次作品都有進步的表現，像是今年設計亮點，就是大膽運用對比元素。

這是DOUCHANGLEE 品牌的2020春夏系列在大陸首展，今年以「BETWEEN．之間」為主題，聚焦於經典與街頭的交會，描繪不同族群與世代、多元文化共生，表現在青春隨興與冷靜低調中交融出當代城市最真實獨特的面貌。

張李玉菁則提到雙人組設計，他強調，兩人一定會有不同調的意見，但這就是創作的機會，最後一定要包容。

設計雙人組首秀吸睛，因為全場模特以頭戴探險燈具走秀，每一個步伐光圈在場域中自由推移，象徵勇敢無懼的冒險精神與大膽突破自我風格。