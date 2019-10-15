地鐵車廂伸鹹豬手 上海一男子遭重判6個月徒刑

2019-10-15 18:43 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ／即時報導



上海對地鐵色狼下重手了。上海市靜安區人民法院15日將一名在地鐵車廂對女性伸出「鹹豬手」的34歲男子，以強制猥褻罪判處有期徒刑6個月。這也是上海第一宗因地鐵性騷擾遭入刑的案例。

據上海《青年報》報導，今年7月1日18時23分至18時29分許，被告王姓男子在上海地鐵八號線列車車廂內，緊貼坐在一名女子（系未成年人）左側，左手搭在自己右臂並持續觸摸該名女子胸部等部位。期間，該女子挪動座位躲避，王姓男子仍繼續緊貼並騷擾。

18時31分許，王姓男子以同樣手法繼續觸摸另一名女子胸部，被女子察覺後質問，王姓男子意圖逃跑，但遭扭送至公安機關。報導稱，法庭審理中，王姓男子對公訴機關指控的事實不持異議。

上海市靜安區人民法院認為，被告人王某某利用地鐵車廂相對擁擠、不易察覺、較難避讓的客觀條件，以及被害女性當眾羞於反抗的心理特點，違背婦女意願，先後對兩名女性強行實施摸胸等猥褻行為，且其中一名為未成年女性，其行為已構成強制猥褻罪，依法應予懲處。

上海市靜安區人民法院並稱，被告人的行為不僅侵害被害人的人身權利，也在一定程度擾亂軌道交通正常秩序，具有較大的社會危害性。