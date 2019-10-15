輸錯液害死5歲童卻只願負「輕微責任」 醫院炒2護士

2019-10-15 16:13 世界日報 中國新聞組／上海15日電



江蘇宜興人民醫院日前發生嚴重醫療事故，一名五歲腦炎病童輸液時，護士錯將醫囑「甘露醇」拿成了「甲硝唑」。等發現時，一整袋「甲硝唑」已輸入孩子體內。此後孩子病情加重，當天醫治無效去世。經初步調查，確認當班護士違反操作規範，醫院已將兩名當班護士辭退。

澎湃新聞報導，五歲朱姓男童9月8日因高燒在宜興市人民醫院兒科治療。住院診療紀錄顯示，朱宸熠入院診斷為「病毒性腦炎（精神型）」，住院後經過治療症狀無好轉，「仍有高熱，胃納較差，臨床未癒」，出院診斷依舊為病毒性腦炎（精神型）。

家屬提供的輸液單顯示，醫生所開原本為劑量75ml的「20%甘露醇注射液」，但男童輸的為100ml的「甲硝唑氯化鈉注射液」。

當時男童身體強烈不適，拍了電腦斷層掃瞄（CT），「醫生看後表示，CT結果顯示未存在異常」。報告上寫到，「腦部CT檢查未見明顯異常，必要時MR。建議複查」。隨後，男童被轉去蘇州大學附屬兒童醫院。

轉院路上，男童心臟驟停，其父在緊急做了心肺復甦後，就近將男童轉往蘇州大學附屬第一醫院搶救。男童於當日晚上醫治無效死亡。

宜興市衛健委和涉事醫院10月13日與家屬協商處理此事，醫院院方表示，根據專家進行的事故鑑定，院方只承擔「輕微責任」，引起家屬不滿。目前，醫院已與病童家屬就善後事宜達成一致。