被要求交代是否支持港獨 黃之鋒：政府無權篩選

2019-10-15 12:48 世界日報 香港新聞組／香港15日電



區議會選舉提名期後天結束，參選海怡西的香港眾志秘書長黃之鋒被選舉主任問及他是否以眾志代表身分參選、是否認同民主自決主張；參選元朗天恒的天水圍民生關注平台社區幹事王百羽則被問是否仍支持港獨。

立場新聞報導，黃之鋒在facebook指出，已收到海怡西選區選舉主任馬周佩芬的來信，要求他在10月15日下午4時正或之前作回覆，他會在今天下午公開他的回覆。他再次重申：「我有權參選，政府無權篩選」。

據黃之鋒上載的選舉主任的信件，選舉主任指出，從其他媒體得知他是香港眾志秘書長一職，問他是否仍然出任該職位，如何不是以眾志代表身分參加區議會選舉，是否以眾志代表身分參加區議會選舉。

信件指出，眾志網站列有民主自決的主張，又問黃之鋒是否認同眾志的民主自決主張，包括提倡和支持香港可以自決前途，提倡和支持香港獨立是自決前途的選項，如認同有上述有關民主自決的主張（包括港獨的選項），如何不違背他在提名表格的擁護基本法及支持香港特別行政區的聲明。

另據明報報導，王百羽被選舉主任問及，有報導稱他曾公開表示支持港獨，現時立場是否仍支持；又指王曾任「天水圍民生關注平台」發言人，該平台2016年曾稱希望透過議會推動香港民族理念，自決香港前途，問他是否認同此主張。