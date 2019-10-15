「雪龍2」首航 執行大陸第36次南極考察任務

2019-10-15 12:11 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／即時報導



據大陸央廣中國之聲報導，今天下午，「雪龍2」號將從深圳啟航，執行第36次南極考察任務。作為中國大陸第一艘自主建造的極地科學考察破冰船，這次首航南極，「雪龍2」號將和「雪龍」號一起「雙龍探極」，開啟極地考察新格局。

「雪龍2」號是中國在「向陽紅10」號、「極地」號和「雪龍」號之後的第四艘極地科考船，是中國第一艘自主建造的極地科學考察破冰船。

中共國家海洋局極地考察辦公室主任秦為稼表示，比起「雪龍」號來，「雪龍2」號在破冰和科學考察方面都更專業。「『雪龍』號是90年代中早期我們從國外進口的一條船。破冰船在世界上是一個很小眾的品種。『雪龍』號畢竟原設計是一條運輸的船，所以這樣就帶來了『雪龍』號在科考能力方面的先天不足。這也是我們下決心在十年前構思、建造『雪龍2』號最根本的初衷之一。」

此外，隨著中國極地科學考察不斷深入，只有一艘「雪龍」號也無法再繼續滿足科考等需求。

在「雪龍2」號出發之後，「雪龍」號將在今年10月22日從上海出發。「雪龍2」號首航南極就將和「雪龍」號一起「雙龍探極」。

那麼，「雙龍探極」之旅中，「雪龍2」號有哪些優勢?

其一便在破冰上。「雪龍2」號具備全回轉電力推進功能和衝撞破冰能力，可突破極區20米當年冰冰脊，能以2節~3節的航速在冰厚1.5米外加0.2米雪的環境中連續破冰航行。中國第36次考察隊領隊助理、「雪龍2」號船長趙炎平還介紹，「雪龍2」號採用船艏船艉雙向破冰船型設計，艏向、艉向都可以破冰。

趙炎平說：「以往『雪龍』號在南極，特別是浮冰特別密集的地方，調個頭非常困難。以往『雪龍』號在陸緣冰當中，要把船頭調過來，可能要花超過12個小時，非常困難，現在不需要掉頭，可以直接尾向破冰航行。『雪龍2』號還配備了兩個吊艙，這兩個吊艙是全回轉吊艙，還有兩個側推。通過這四個推進器的配合，在一般的水域可以做到原地調頭，機動性要好得多。」

在和「雪龍」號的配合中，「雪龍2」號將會擔任開路先鋒。兩艘船預計在今年11月下旬抵達中山站附近。到時候，將由「雪龍2」號利用其先進、強大的破冰能力為「雪龍」號開出冰道。

在破冰方面，「雪龍2」號不光有勁、靈活，還「聰明」。船長趙炎平說它是一艘名副其實的智能化船舶：「船體內部安裝了很多傳感器，這些傳感器主要來監測船體結構的震動、溫度等，通過這些參數可以進行現場評估，然後計算出破冰的時候對船體有沒有損害，大大地降低了破冰的時候船體結構損害的風險。同時，它還配備了一套輔助決策系統，可以為我們駕駛員提供一個指導，比如，破冰的時候船速過快，它會報警。」

除了破冰能力，「雪龍2」號在科學考察方面也具有獨特優勢。

船長趙炎平曾多次提到「雪龍2」號的月池。這個設計可以讓部分在「雪龍2」號上進行的科考項目具有更好的抗干擾能力。

「它從中間挖了一個很大的孔，設備可以一直從這個孔往下放到水底。所以兩邊有浮冰對這就沒有影響了。以前在南極、北極科考的時候，到了浮冰特別密集的地方就無法下放設備了，所以有些區域是考察不到的，這條船就不一樣了。」趙炎平說。

如此一來，整個過程就是一個字——「穩」。

趙炎平介紹：「它通過一套系統、一套軟件可以自動控制4個推進器，在9級風的情況下，它可以在大洋裡面保持原地不動。這個功能它可以為我們科考取樣取到更加精確的樣品。」