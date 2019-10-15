親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

重刑行不行？酒駕「重刑化」利大於弊？

「雪龍2」首航 執行大陸第36次南極考察任務

2019-10-15 12:11聯合報 記者賴錦宏／即時報導

據大陸央廣中國之聲報導，今天下午，「雪龍2」號將從深圳啟航，執行第36次南極考察任務。作為中國大陸第一艘自主建造的極地科學考察破冰船，這次首航南極，「雪龍2」號將和「雪龍」號一起「雙龍探極」，開啟極地考察新格局。

「雪龍2」號是中國在「向陽紅10」號、「極地」號和「雪龍」號之後的第四艘極地科考船，是中國第一艘自主建造的極地科學考察破冰船。

中共國家海洋局極地考察辦公室主任秦為稼表示，比起「雪龍」號來，「雪龍2」號在破冰和科學考察方面都更專業。「『雪龍』號是90年代中早期我們從國外進口的一條船。破冰船在世界上是一個很小眾的品種。『雪龍』號畢竟原設計是一條運輸的船，所以這樣就帶來了『雪龍』號在科考能力方面的先天不足。這也是我們下決心在十年前構思、建造『雪龍2』號最根本的初衷之一。」

此外，隨著中國極地科學考察不斷深入，只有一艘「雪龍」號也無法再繼續滿足科考等需求。

在「雪龍2」號出發之後，「雪龍」號將在今年10月22日從上海出發。「雪龍2」號首航南極就將和「雪龍」號一起「雙龍探極」。

那麼，「雙龍探極」之旅中，「雪龍2」號有哪些優勢?

其一便在破冰上。「雪龍2」號具備全回轉電力推進功能和衝撞破冰能力，可突破極區20米當年冰冰脊，能以2節~3節的航速在冰厚1.5米外加0.2米雪的環境中連續破冰航行。中國第36次考察隊領隊助理、「雪龍2」號船長趙炎平還介紹，「雪龍2」號採用船艏船艉雙向破冰船型設計，艏向、艉向都可以破冰。

趙炎平說：「以往『雪龍』號在南極，特別是浮冰特別密集的地方，調個頭非常困難。以往『雪龍』號在陸緣冰當中，要把船頭調過來，可能要花超過12個小時，非常困難，現在不需要掉頭，可以直接尾向破冰航行。『雪龍2』號還配備了兩個吊艙，這兩個吊艙是全回轉吊艙，還有兩個側推。通過這四個推進器的配合，在一般的水域可以做到原地調頭，機動性要好得多。」

在和「雪龍」號的配合中，「雪龍2」號將會擔任開路先鋒。兩艘船預計在今年11月下旬抵達中山站附近。到時候，將由「雪龍2」號利用其先進、強大的破冰能力為「雪龍」號開出冰道。

在破冰方面，「雪龍2」號不光有勁、靈活，還「聰明」。船長趙炎平說它是一艘名副其實的智能化船舶：「船體內部安裝了很多傳感器，這些傳感器主要來監測船體結構的震動、溫度等，通過這些參數可以進行現場評估，然後計算出破冰的時候對船體有沒有損害，大大地降低了破冰的時候船體結構損害的風險。同時，它還配備了一套輔助決策系統，可以為我們駕駛員提供一個指導，比如，破冰的時候船速過快，它會報警。」

除了破冰能力，「雪龍2」號在科學考察方面也具有獨特優勢。

船長趙炎平曾多次提到「雪龍2」號的月池。這個設計可以讓部分在「雪龍2」號上進行的科考項目具有更好的抗干擾能力。

「它從中間挖了一個很大的孔，設備可以一直從這個孔往下放到水底。所以兩邊有浮冰對這就沒有影響了。以前在南極、北極科考的時候，到了浮冰特別密集的地方就無法下放設備了，所以有些區域是考察不到的，這條船就不一樣了。」趙炎平說。

如此一來，整個過程就是一個字——「穩」。

趙炎平介紹：「它通過一套系統、一套軟件可以自動控制4個推進器，在9級風的情況下，它可以在大洋裡面保持原地不動。這個功能它可以為我們科考取樣取到更加精確的樣品。」

中國第36次南極考察隊領隊徐世傑表示，可以說「雪龍2」號將給此次海洋科學考察帶來質量上的突破和飛躍。「『雪龍』號的魚探儀在船身下面，所以如果要探測魚群，要在船過了之後。但是『雪龍2』號的魚探儀裝在前面，所以它可以向前探，這樣它可以提早發現魚群，這樣一來就可以及早探測、拖網等。」

中國大陸自主建造的首艘極地科學考察破冰船「雪龍2」號，擁有強大破冰和科考能力。（...
中國大陸自主建造的首艘極地科學考察破冰船「雪龍2」號，擁有強大破冰和科考能力。（中新網）
分享

考察南極
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

李克強西安考察 進肉夾饃小店竟是做這件事

2019-10-15 12:33

值日生沒倒垃圾 陸師逼學生吃垃圾被刑拘

2019-10-15 12:13

中國糧食安全白皮書：15年連豐 自給率逾95％

2019-10-15 12:32

蘋果版Safari瀏覽器 竟會傳送資料回騰訊? iPhone再惹疑慮

2019-10-15 12:31

被要求交代是否支持港獨 黃之鋒：政府無權篩選

2019-10-15 12:48

杭州豪華廁所商場被網紅霸占擺拍 惹民怨

2019-10-15 12:04

陸擬招2.4萬公務員 開除黨籍者及失信者不得報考

2019-10-15 11:42

重慶垃圾分類 人臉識別身分

2019-10-15 00:13

重陽古今盛會 四川德陽萬人同樂

2019-10-15 00:13

寧夏銀川 迎初雪

2019-10-15 00:12

冰淇淋奇幻之旅 天津揭幕

2019-10-15 00:07

馬雲捐4.4億元保護杭州西溪濕地 「要打造得像紐約中央公園」

2019-10-14 15:09

南京黃金獵犬草叢撿到手機 成功救人一命

2019-10-14 14:36

異地戀新人用動車當婚車 7年約會全靠動車

2019-10-14 14:26

觀察站／看視頻、筆錄就排除他殺 警自保？

2019-10-14 13:27

雲南萬物生長：在西南邊地守望自然

2019-10-14 09:35

福建東安島 跨海橋通車

2019-10-14 01:57

上海臨港衛星研製基地 啟用

2019-10-14 01:57

直通烏鎮 互聯網大賽將首亮相

2019-10-14 01:56

四川航展落幕 35萬人過足航空癮

2019-10-14 01:56

兩岸同祭炎帝 「深化社會融合」

2019-10-14 00:31

兩岸學生交流 激盪新靈感

2019-10-14 00:31

無錫小吃店爆炸案救援結束 致9死10傷

2019-10-13 19:28

從手寫到電腦化 這個家庭28年來出刊2104期「報紙」

2019-10-13 16:30

為了賺錢不得不超載 ！貨車司機眼中的塌橋事故

2019-10-13 15:47

影／無錫小吃店燃氣爆炸6亡 街頭煙霧瀰漫如廢墟

2019-10-13 14:53

2008年竣工 安徽宣城橋梁垮塌

2019-10-13 14:38

中國2艘火箭運輸船出海

2019-10-13 13:16

北大前校長丁石孫93歲病逝 季羨林曾經這麼稱讚他

2019-10-13 13:15

美國隊長被疑挺NBA遭抵制 網友幫叫屈：又不是中國隊長

2019-10-13 13:09

廣西玉林規模5.2地震 學生唱愛國歌曲壓驚

2019-10-13 11:50

色狼匿戲院女廁1小時 連環猥褻3女6歲女遭慘狼抱

2019-10-13 10:37

嚇死了！廣西昨晚5.2級地震 民眾全裸裹浴巾奔逃

2019-10-13 10:17

上海巡禮／秋高氣爽 一籤難求的跑馬季節

2019-10-12 23:48

衡陽鴻翔部隊遺址 當地將建紀念碑

2019-10-12 22:21

躲高速公路抓拍露一手 他用毛筆塗改車牌號碼

2019-10-12 17:03

香港網友發起「和你Shop」行動 中資旅行社提早打烊

2019-10-12 14:18

東航廣州飛上海 機場滑行突冒煙

2019-10-12 13:49

港鐵灣仔站出口遭人縱火 警到場驅散

2019-09-29 18:26
看更多

熱門文章

香港「反送中」示威 首度出現遙控炸彈

2019-10-14 18:14

官方對NBA先倨後恭 中國愛國民眾熱血換冷水

2019-10-14 14:19

「速讀比賽」1分鐘內看完10萬字書 網友驚：搧風大賽吧

2019-10-14 20:04

香港民主女神像登獅子山頂 一天後遭拆除噴漆

2019-10-14 15:38

十字架要背多久？抵制NBA的風暴延燒 姚明被指賣國球星好心酸

2019-10-15 09:00

嚇！男子耳朵痛癢有怪聲 竟夾出10多隻蟑螂

2019-10-14 16:12

測試忠誠度 中共要求數萬名記者參加「習思想」在線考試

2019-10-14 20:14

殲20、運20 大陸空軍節東北首度展翅

2019-10-14 17:18

被要求解釋何謂「光復香港時代革命」 否則參選區議員無效

2019-10-14 21:15

馬雲捐4.4億元保護杭州西溪濕地 「要打造得像紐約中央公園」

2019-10-14 15:09

趙紫陽百歲冥誕 子女撰文籲中共黨人「改變自己」

2019-10-14 23:29

大陸又打虎 一黨員因生二胎、供佛像、畫像遭撤銷黨籍

2019-10-14 22:22

香港區選舉取消？學者籲：恐讓局勢升級

2019-10-14 23:56

5年合約15億美元 騰訊恢復NBA季前賽直播

2019-10-14 18:11

反送中中環聲援美國國會審議法案 集會人數達13萬

2019-10-14 21:24

港前律政司長梁愛詩：禁蒙面法生效後上街人數減少

2019-10-14 14:15

南京黃金獵犬草叢撿到手機 成功救人一命

2019-10-14 14:36

過境備受刁難 香港人對前往中國大陸充滿恐懼

2019-10-14 18:42

人民幣升破7…再等等

2019-10-15 00:16

港民集會聲援美香港人權法案 港府表遺憾

2019-10-14 23:06

香港政治對立持續 美參議員警告恐成警察國家

2019-10-14 22:44

大陸9月進出口 降幅擴大

2019-10-15 00:17

李克強：經濟壓力持續加大 內需疲弱

2019-10-15 08:53

數千人參與遮打花園集會 掛「香港警察蓄意謀殺」直幡

2019-10-14 20:28

李克強西安考察 進肉夾饃小店竟是做這件事

2019-10-15 12:33

中共四中全會10月下旬召開 將有重大人事異動

2019-10-15 10:22

騰訊復播NBA？大陸外交部：體育交流前提相互尊重

2019-10-14 19:44

在岸人民幣早盤暴漲逾500點 破7.05關口創近兩月新高

2019-10-14 13:32

異地戀新人用動車當婚車 7年約會全靠動車

2019-10-14 14:26

中美貿易協議初步達成 人民幣貶值壓力稍解

2019-10-14 16:34

反送中遮打集會 大會稱13萬人 警指高峰時逾2.5萬人

2019-10-15 09:40

玉林數千學生地震唱《我和我的祖國》 網諷：愛國避震

2019-10-14 13:35

電商平台得二選一 阿里公關：是最樸素的商業規則

2019-10-14 15:12

新華社：支持警方止暴制亂 香港唯一出路

2019-10-15 09:47

陸不看NBA看CBA…騰訊大出血 李寧勢受惠

2019-10-14 17:15

杭州豪華廁所商場被網紅霸占擺拍 惹民怨

2019-10-15 12:04

反送中學生成浮屍 抗議者質疑監視畫面怒毀校

2019-10-15 11:16

糾結過不過…哈爾濱拖車拉「飛機」卡橋下

2019-10-14 16:16

胡錦濤也曾是他學生 清華教授陳仲頤北京逝世

2019-10-14 13:33

世界互聯網大會烏鎮舉行 今年四大新意

2019-10-15 00:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top