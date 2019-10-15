杭州豪華廁所商場被網紅霸占擺拍 惹民怨

2019-10-15 12:04 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／即時報導



浙江杭州市一家杭州大廈501的商場廁所，近日成網紅打卡勝地後，一直被霸佔。網紅多的時候，洗手間的洗手盆、地上放滿衣物和雜物，仿佛成為網紅們的辦公室，引起民眾和商場清潔工人的不滿，而商場亦表示無奈。

據星島網，有網友爆料，指杭州大廈501城市廣場的洗手間，被一群帶著大包小包的小姐姐們「佔領」了，他們在洗手間換裝拍照，一拍就是好幾個小時。

據了解，這個商場洗手間因為環境好，地面整潔，軟軟的椅子、高腳凳，光鮮充足，整個區域又大又寬敞，大大的玻璃鏡，線條簡單的瓷磚，沒有一絲絲異味，難怪小姐姐們願意在這裡拍照。

據「網紅」中的一個人說到：「因為這裡環境裝潢好，很適合拍照。我們是做實體店的，這裡拍照不用錢，而且環境好。」她還表示，這些照片主要是上傳朋友圈和給客戶看的，雖然可以去付費基地拍照，但是換裝等問題很不方便，而且我們要拍攝的服裝並不多，所以，我們選擇這個地方。

目前已經有很多人在這裡拍攝，也有很多網紅跟風。

商場的許多店舖的工作人員也都表示，平常經常能見到這些拍照的女孩子，「有時候人多，有時候人少，不一定的。」

吳阿姨是商場的保潔員，去年開始來到商場工作，對這個情況比較了解，「都是化好妝來的，一般就換衣服，拍照。」

最多的時候，吳阿姨見過三四波人一起拍，「有的時候，洗手間從這裡到那裡，全都是她們帶來的東西，走都走不了。」

至於「小姐姐們」出沒的時間，吳阿姨說也不確定，有的人商場一開門就來了，有的人下午才來，也有晚上來拍照的，有些人衣服少，拍得快，「有的一個多小時拍完就走，有的人貨多，三四個袋子，鞋子帽子什麼都有，要拍好幾個小時。」吳阿姨一般建議她們不要佔用條凳，盡可能留給有需要的顧客。

「有些走的時候還會和我打聲招呼，說阿姨我走了，麻煩你了，有的就不怎麼有禮貌。」