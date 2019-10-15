李克強西安考察 進肉夾饃小店竟是做這件事

2019-10-15 12:33 世界日報 中國新聞組／北京15日電



總理李克強14日到西安考察，期間他臨時拐進路邊一家肉夾饃小店。臨近中午，不少人正在用餐。李克強問顧客，肉夾饃多少錢一個？你們感到最近物價漲沒漲？生活受沒受影響？顧客一一回應。李克強轉而詢問店主，最近豬肉價格漲幅怎樣？肉夾饃的價格漲沒漲？生意受沒受影響？店主回答，豬肉上漲感覺還是挺明顯的，肉夾饃的價格也跟著漲了一些，生意沒受太大影響。

中國政府網報導，此前，李克強在一系列會議和考察中，多次就豬肉保供穩價作出指示。李克強強調，各級政府要多措並舉，保證豬肉供應和價格穩定，保障好老百姓的基本民生。

根據海關總署的數據，前三季度，中國進口豬肉132.6萬噸，增加43.6%。確保豬肉順利進口，海關總署對進口豬肉、冰鮮肉等產品實行優先通關驗放，大大提高了口岸通關效率。

另外，李克強14日還來到已有20多年歷史的西安市最早的安居小區——明德門北區小區。李克強在此聽取該市老舊小區改造工作匯報，並先後來到小區託幼所和居民家中實地察看情況。這裡樓體、道路等破損嚴重，上下水管網、電路等明顯老化，而且沒有暖氣，群眾迫切希望改造。