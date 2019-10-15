中國糧食安全白皮書：15年連豐 自給率逾95％

2019-10-15 12:32 世界日報 中國新聞組／香港15日電



國務院新聞辦14日發布「中國的糧食安全」白皮書，這也是繼1996年「中國的糧食問題」後，中國發布的第二部關於糧食安全問題的白皮書。白皮書指出，中國人口占世界的近五分之一，糧食產量約占世界的四分之一。中國依靠自身力量端牢自己的飯碗，實現了由「吃不飽」到「吃得飽」，並「吃得好」的歷史性轉變。目前，中國糧食連年豐收、庫存充裕、供應充足、市場穩定，糧食安全形勢持續向好。未來，中國有條件、有能力、有信心依靠自身力量築牢國家糧食安全防線。

香港文匯報報導，白皮書全文約1.2萬字，由前言、正文和結束語組成；全景式展現70年來、尤其是18大以來，中國糧食安全事業發展取得的歷史性成就、發生的歷史性變革；全面介紹中國深入實施國家糧食安全戰略，推動糧食產業高質量發展的理念和實踐；闡明中國將堅定維護世界糧食安全，推動構建人類命運共同體。白皮書以中、英、法、俄、德、西、阿、日等八個語種發表。

白皮書指出，目前，中國穀物自給率超過95%，為保障國家糧食安全、促進經濟社會發展和國家長治久安奠定了堅實的物質基礎。此外，近幾年，稻穀和小麥產需有餘，完全能夠自給，進出口主要是品種調劑，將中國人的飯碗牢牢端在自己手上。2001年至2018年年均進口的糧食總量中，大豆占比為75.4%，稻穀和小麥兩大口糧品種合計占比不足6%。

國家糧食和物資儲備局局長張務鋒14日在國新辦發布會上表示，1996年，「中國的糧食問題」白皮書正面回應了「誰來養活中國」的疑問。20多年來，中國用生動有力的實踐，兌現了向世人的承諾。中國有兩個重要指標雙雙超過6.5億噸：糧食總產量2015年以來穩定在6.5億噸以上；2018年全國共有標準糧食倉房倉容6.7億噸。

張務鋒表示，中國當前的糧食安全形勢是好的，中國的糧食是安全的，老百姓的飯碗是有保障的。中國是人口大國，從中長期看糧食的供求還是緊平衡態勢。

「中國正處在歷史上糧食安全形勢最好的時期。」 張務鋒說，這個「好」主要表現在三個方面。第一，糧食產量高、庫存充足。2004年以來，中國糧食生產實現了「15連豐」，今年糧食產量有望繼續第5年超過1.3兆斤；口糧實現完全自給，穀物自給率一直保持在95%以上。糧食庫存充足，保障國家糧食安全的物質基礎是堅實的。

第二，市場供應穩、糧食價格穩。多年來，中國糧食市場供應保持充裕，不脫銷、不斷檔。既滿足了廣大人民群眾的日常消費需求，也有效保障了應對自然災害、突發事件的軍需民食。與近年國際市場糧價幾次「過山車」式的大幅波動相比，中國糧價總體保持平穩，在合理區間內小幅波動，這對促進經濟持續健康發展和維護社會和諧穩定發揮了重要作用。