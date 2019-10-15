蘋果版Safari瀏覽器 竟會傳送資料回騰訊? iPhone再惹疑慮

2019-10-15 12:31 世界日報 中國新聞組／北京15日電



蘋果公司（Apple）繼日前發生提供香港抗議者追蹤港警動向的「全港抗爭即時地圖」(HKmap.live) App重新上架後又被迫下架的事件後，日前在新iPhone發貨當日，同步推出的新系統iOS 13，又引發似乎會將使用者瀏覽資料傳給中國公司騰訊的疑慮，這些資料包括iOS使用者造訪過的網站和IP位址，因此再度捲入與中國相關的爭議中。

科技網站9to5Mac報導，蘋果出於好意分享資料，協助避免使用者落入詐欺網站的陷阱，但事實上蘋果現在回傳資料給騰訊，不免讓人有所疑慮。

蘋果長期以來使用谷歌（Google）的安全瀏覽（Safe Browsing）技術來避免使用者受釣魚網站所騙。如果使用者試圖進入Google標記為詐騙或惡意軟體來源的網站，Safari瀏覽器會跳出警告視窗，建議使用者不要前往。

蘋果公司上月在新iPhone發貨當日，同步推出新系統iOS 13。然而，有人發現iOS 13的「Safari與私隱政策」細則被更動，變成iPhone內置Safari瀏覽器的資料、用戶IP位址可能會被傳給谷歌和騰訊。而上述問題可能已經存在一段時間，因為蘋果和騰訊早在兩年前已宣布相關的合作。

在使用者造訪網站前，Safari可能將該網址的計算過資料傳送給谷歌安全瀏覽和騰訊安全瀏覽，來檢視網站是否有問題。這些安全瀏覽服務提供者可能還會登入使用者的IP位址。

約翰霍普金斯大學教授兼加密專家葛林說，這是個問題，因為這會揭露使用者試圖造訪網頁和使用者的IP位址。