殲20、運20 大陸空軍節東北首度展翅

2019-10-14 17:18 世界日報 中國新聞組／北京14日電



擁有空軍「王牌部隊」的殲20將首次展翅空軍航空開放活動。 圖／IT之家 分享 facebook 慶祝解放軍空軍成立70周年的航空開放活動，將於10月17日至21日在吉林長春舉行。屆時空軍多型武器裝備將大規模、全系統亮相，先進的殲20、運20將首次展翅空軍航空開放活動。航空開放活動包括一個主題日和四個公眾日，共有空中展示、地面展示和配套活動三大範疇。

綜合媒體報導，解放軍空軍參謀部張壽海上校表示，空中展示主要安排飛行/跳傘表演、展示戰機性能、教練機教學和空降兵特戰分隊演示等。參加表演的飛機有10型35架，其中殲20、殲16、運20等主力飛機將作單機或雙機表演，空軍多支表演隊將共舞藍天。這也是新一代隱形戰機殲20和大型運輸機運20首次在東北地區作飛行展示。

據報導，在13日舉行的慶祝人民空軍成立70周年航空開放活動新聞發布會上，空軍新聞發言人申進科大校介紹，列陣殲20戰機的這支空軍「王牌部隊」，曾經擊落擊傷敵機59架，湧現出王海、孫生祿兩位空軍一級戰鬥英雄。在空軍實戰化訓練比武中，他們有10人次奪得空軍「金頭盔」、6人次奪得空軍「金飛鏢」。

殲20、運20是中國的自主研製的具有世界先進水平的新一代軍機。網上資料顯示，殲20是中航工業成都飛機工業集團公司研製的一款具備高隱身性、高態勢感知、高機動性等能力的隱形第五代制空戰鬥機。運20是中國研究製造的新一代軍用大型運輸機，其可在複雜氣象條件下，執行各種物資和人員的長距離航空運輸任務。

另據新華社報導，空軍新聞發言人申進科大校表示，這幾年「空軍發布」的聲音和殲20戰機的航跡緊密相連。從2016年10月28日首次發布「空軍試飛員將駕殲20飛機亮相中國航展」的消息後，還陸續發布了「殲20戰機列裝空軍作戰部隊」、「空軍殲20戰機首次開展海上方向實戰化訓練」等消息，從單機展翅到七機編隊，是長空鑄劍的航跡，更是強國興軍的航跡。