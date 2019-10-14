親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

不甩「最差情境」 大巨蛋防災模擬修正通過

勞動部認定Foodpanda、Uber Eats為雇傭關係 不交出勤紀錄將罰175萬

要拿記者證？先過「學習強國」這一關

2019-10-14 18:46德國之聲 德國之聲

在中國，擁有記者證是從事新聞工作的基本條件。未能通過測試者，將不能獲得新的記者證。對記者忠誠度的測試是通過一個特殊的應用程序進行的，目的就是讓接受測試的記者對習近平及其社會主義新時代有充分的了解。

中國最新的這項針對記者的考試可以簡單地在家中通過手機進行。其中一個測試題是：所有媒體都姓「黨」嗎？被測試者必須對此回答「是」或者「不是」。然而，只要熟知中國共產黨領導人習近平2016年講話內容的人，立刻就會明白什麼是正確以及什麼是錯誤的答案。當年習近平發表講話說：「黨和政府主辦的媒體是黨和政府的宣傳陣地，必須姓黨」。

北京外國語大學新聞學教授展江說：「在北京，上海和廣州等大城市的官方媒體都有許多記者是在西方讀完大學後又返回中國的海歸派。他們被懷疑可能受到西方新聞自由理論的毒害。因此，現在他們必須進一步了解馬克思主義和具有中國特色的社會主義新聞觀。」

進行該項考試的手機應用程序名為「學習強國」。內容幾乎全部是關於中國共產黨領導人習近平，他出現的場合、他的演講以及他的關於「社會主義新時代」的理論。自年初以來該應用程序就一直在使用。對於許多國家公職人員來說，使用該程序是義務。現在，新聞工作者也被強制使用該程序。今後，媒體人也必須能夠證明自己對習近平的忠誠度以及對習思想的了解。

展江說：「當今的領導者非常強勢。所有人必須服從他，所有媒體內容都必須符合黨的要求。從前都還沒有像現在這樣。自由空間變得越來越小。雖然有些記者仍在努力進行客觀專業的報道，例如《財新》雜誌。但是總的來說，關於政治議題的報道受到更多的限制。」

考試不及格者將得不到新的記者證。而從事新聞工作擁有記者證是必須的。因此，沒有牢記習思想的記者就只能改行另尋工作。在評論家兼作家慕容雪村看來，對記者忠誠度的測試是中國加強意識形態管理這一邏輯思維的延續。

慕容雪村說：「在使用該應用程序之前，是要求人們閱讀習近平治國理論的系列叢書。同樣，人們被強迫購買並閱讀此書。一期發行量超過2000萬冊。現在，他們又強迫人人下載這個政治宣傳應用程序。這與從前強迫人們訂閱黨報如出一轍，並不是什麼新發明。」

新鮮的是，現在輪到國家媒體記者系統地受到管制。從10月份起，中國開始試點對在國家媒體工作的近萬名記者和編輯進行忠誠度測試。之後，將在全國推廣這一思想測驗。

本文章由德國之聲授權提供】

習近平北京新聞學

相關新聞

殲20、運20 大陸空軍節東北首度展翅

2019-10-14 17:18

南京黃金獵犬草叢撿到手機 成功救人一命

2019-10-14 14:36

馬雲捐4.4億元保護杭州西溪濕地 「要打造得像紐約中央公園」

2019-10-14 15:09

異地戀新人用動車當婚車 7年約會全靠動車

2019-10-14 14:26

玉林數千學生地震唱《我和我的祖國》 網諷：愛國避震

2019-10-14 13:35

胡錦濤也曾是他學生 清華教授陳仲頤北京逝世

2019-10-14 13:33

趙紫陽百歲冥誕 新傳記揭露15大曾寫信為六四平反

2019-10-14 13:32

觀察站／看視頻、筆錄就排除他殺 警自保？

2019-10-14 13:27

雲南萬物生長：在西南邊地守望自然

2019-10-14 09:35

福建東安島 跨海橋通車

2019-10-14 01:57

上海臨港衛星研製基地 啟用

2019-10-14 01:57

直通烏鎮 互聯網大賽將首亮相

2019-10-14 01:56

四川航展落幕 35萬人過足航空癮

2019-10-14 01:56

兩岸同祭炎帝 「深化社會融合」

2019-10-14 00:31

兩岸學生交流 激盪新靈感

2019-10-14 00:31

無錫小吃店爆炸案救援結束 致9死10傷

2019-10-13 19:28

從手寫到電腦化 這個家庭28年來出刊2104期「報紙」

2019-10-13 16:30

為了賺錢不得不超載 ！貨車司機眼中的塌橋事故

2019-10-13 15:47

影／無錫小吃店燃氣爆炸6亡 街頭煙霧瀰漫如廢墟

2019-10-13 14:53

2008年竣工 安徽宣城橋梁垮塌

2019-10-13 14:38

中國2艘火箭運輸船出海

2019-10-13 13:16

北大前校長丁石孫93歲病逝 季羨林曾經這麼稱讚他

2019-10-13 13:15

美國隊長被疑挺NBA遭抵制 網友幫叫屈：又不是中國隊長

2019-10-13 13:09

廣西玉林規模5.2地震 學生唱愛國歌曲壓驚

2019-10-13 11:50

色狼匿戲院女廁1小時 連環猥褻3女6歲女遭慘狼抱

2019-10-13 10:37

嚇死了！廣西昨晚5.2級地震 民眾全裸裹浴巾奔逃

2019-10-13 10:17

上海巡禮／秋高氣爽 一籤難求的跑馬季節

2019-10-12 23:48

衡陽鴻翔部隊遺址 當地將建紀念碑

2019-10-12 22:21

躲高速公路抓拍露一手 他用毛筆塗改車牌號碼

2019-10-12 17:03

香港網友發起「和你Shop」行動 中資旅行社提早打烊

2019-10-12 14:18

東航廣州飛上海 機場滑行突冒煙

2019-10-12 13:49

無緣諾獎 殘雪平常心：生命有限 只想在家趕稿

2019-10-12 13:42

蔡維邦突辭大律師公會 表示立場不同

2019-10-12 12:37

聯合國陷財政危機 中：已繳清會費 美國長期拖欠10.55億美元

2019-10-12 12:31

泰國載17名陸客大巴側翻致7人傷 司機：早知車有問題

2019-10-12 12:14

中國大媽在韓國跳樓被路人抓住雙腳 倒掛40分鐘後獲救

2019-10-12 10:14

反送中風暴中 張大千誌別香港之作拍出高價

2019-10-11 22:52

諾貝爾文學獎帶動銷售 大陸網上書店略占優勢

2019-10-11 19:49

港鐵灣仔站出口遭人縱火 警到場驅散

2019-09-29 18:26
看更多

熱門文章

港警臉書發文：有警員被示威者以利器從後割頸

2019-10-13 19:38

抵制不到一週 騰訊體育恢復轉播NBA

2019-10-14 13:04

夜晚不平靜！香港防暴警大埔驅散民眾 多人被拘捕

2019-10-13 22:11

反送中「罷買」 親港府商店遭殃

2019-10-14 00:30

香港示威不斷！今多人遭捕 港鐵陸續關站

2019-10-13 21:37

官方對NBA先倨後恭 中國愛國民眾熱血換冷水

2019-10-14 14:19

林鄭辦公室斥美議員無視暴力行為：匪夷所思，不負責任

2019-10-13 22:03

嚇！男子耳朵痛癢有怪聲 竟夾出10多隻蟑螂

2019-10-14 16:12

香港民主女神像登獅子山頂 一天後遭拆除噴漆

2019-10-14 15:38

衝突又起！旺角晚間傳出爆炸巨響 防暴警元朗清場

2019-10-13 22:18

習近平訪尼泊爾逮22人 排除簽署送中協議

2019-10-14 11:30

無錫小吃店爆炸案救援結束 致9死10傷

2019-10-13 19:28

馬雲捐4.4億元保護杭州西溪濕地 「要打造得像紐約中央公園」

2019-10-14 15:09

習近平訪尼泊爾 批分裂陸陰謀

2019-10-14 00:02

香港「反送中」示威 首度出現遙控炸彈

2019-10-14 18:14

南京黃金獵犬草叢撿到手機 成功救人一命

2019-10-14 14:36

港前律政司長梁愛詩：禁蒙面法生效後上街人數減少

2019-10-14 14:15

大公報舊址遭汽油彈砸 香港記協發聲明譴責暴力

2019-10-13 22:18

大灣區拚金融 打造澳門那斯達克

2019-10-13 23:53

旺角警署被投擲汽油彈 警署旁路面起火

2019-10-13 22:09

台商注意！境外資金回台 實質投資有4不

2019-10-14 12:14

香港逾百學生築人鏈 抗議校方禁戴口罩

2019-10-14 09:30

為了賺錢不得不超載 ！貨車司機眼中的塌橋事故

2019-10-13 15:47

殲20、運20 大陸空軍節東北首度展翅

2019-10-14 17:18

大陸9月進出口降幅超預期 出口降幅為七個月最大

2019-10-14 12:03

在岸人民幣早盤暴漲逾500點 破7.05關口創近兩月新高

2019-10-14 13:32

反送中消耗警力 港府有意借調執法部門支援

2019-10-14 11:29

異地戀新人用動車當婚車 7年約會全靠動車

2019-10-14 14:26

中美貿易協議初步達成 人民幣貶值壓力稍解

2019-10-14 16:34

反送中情勢複雜 香港城大校長取消台大演講

2019-10-14 11:28

大陸蘋果產量 衝上全球5成

2019-10-14 01:57

川普：大陸已開始購買農產品

2019-10-14 10:18

反送中持久戰 專家：將影響港金融地位

2019-10-14 12:07

外媒調查：中國製造業薪資成長停滯

2019-10-13 21:52

兩岸微流行／人口老化 大陸也推銀髮族App

2019-10-14 00:31

福建東安島 跨海橋通車

2019-10-14 01:57

5年合約15億美元 騰訊恢復NBA季前賽直播

2019-10-14 18:11

玉林數千學生地震唱《我和我的祖國》 網諷：愛國避震

2019-10-14 13:35

趙紫陽百歲冥誕 兒女撰文回憶父親開明思維

2019-10-14 13:15

胡錦濤也曾是他學生 清華教授陳仲頤北京逝世

2019-10-14 13:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top