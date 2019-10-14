要拿記者證？先過「學習強國」這一關

2019-10-14 18:46 德國之聲 德國之聲



在中國，擁有記者證是從事新聞工作的基本條件。未能通過測試者，將不能獲得新的記者證。對記者忠誠度的測試是通過一個特殊的應用程序進行的，目的就是讓接受測試的記者對習近平及其社會主義新時代有充分的了解。

中國最新的這項針對記者的考試可以簡單地在家中通過手機進行。其中一個測試題是：所有媒體都姓「黨」嗎？被測試者必須對此回答「是」或者「不是」。然而，只要熟知中國共產黨領導人習近平2016年講話內容的人，立刻就會明白什麼是正確以及什麼是錯誤的答案。當年習近平發表講話說：「黨和政府主辦的媒體是黨和政府的宣傳陣地，必須姓黨」。

前北京外國語大學新聞學教授展江說：「在北京，上海和廣州等大城市的官方媒體都有許多記者是在西方讀完大學後又返回中國的海歸派。他們被懷疑可能受到西方新聞自由理論的毒害。因此，現在他們必須進一步了解馬克思主義和具有中國特色的社會主義新聞觀。」

進行該項考試的手機應用程序名為「學習強國」。內容幾乎全部是關於中國共產黨領導人習近平，他出現的場合、他的演講以及他的關於「社會主義新時代」的理論。自年初以來該應用程序就一直在使用。對於許多國家公職人員來說，使用該程序是義務。現在，新聞工作者也被強制使用該程序。今後，媒體人也必須能夠證明自己對習近平的忠誠度以及對習思想的了解。

展江說：「當今的領導者非常強勢。所有人必須服從他，所有媒體內容都必須符合黨的要求。從前都還沒有像現在這樣。自由空間變得越來越小。雖然有些記者仍在努力進行客觀專業的報道，例如《財新》雜誌。但是總的來說，關於政治議題的報道受到更多的限制。」

考試不及格者將得不到新的記者證。而從事新聞工作擁有記者證是必須的。因此，沒有牢記習思想的記者就只能改行另尋工作。在評論家兼作家慕容雪村看來，對記者忠誠度的測試是中國加強意識形態管理這一邏輯思維的延續。

慕容雪村說：「在使用該應用程序之前，是要求人們閱讀習近平治國理論的系列叢書。同樣，人們被強迫購買並閱讀此書。一期發行量超過2000萬冊。現在，他們又強迫人人下載這個政治宣傳應用程序。這與從前強迫人們訂閱黨報如出一轍，並不是什麼新發明。」

新鮮的是，現在輪到國家媒體記者系統地受到管制。從10月份起，中國開始試點對在國家媒體工作的近萬名記者和編輯進行忠誠度測試。之後，將在全國推廣這一思想測驗。

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