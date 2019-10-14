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南京黃金獵犬草叢撿到手機 成功救人一命

2019-10-14 14:36聯合報 記者賴錦宏／即時報導

十日早晨，主人帶著黃金獵犬「小七」在河邊散步時，平時喜歡撿石頭的「小七」撿回了一部手機。主人翻看手機時，發現機主跟家人聊天吐露了輕生的念頭，於是趕緊將手機交給警方。主人稱，「小七」從小對手機鈴聲特別敏感，這回還真是幫了大忙。

南京江寧的一名中年男子上周四（10日）早上突發腦溢血，暈倒在河堤上，身邊沒有任何證件與手機。當晚，有人將大叔的手機送至警務站，而撿到手機的是一隻黃金獵犬「小七」。

據星島網，在南京江寧的黃金獵犬小七做了件讓人嘖嘖稱奇的事情。小七是一隻四歲半的黃金獵犬，主人戴先生和女友每天都帶牠在天印廣場對面外港河堤上散步。小七有個讓主人哭笑不得的愛好-撿石頭。

這天，小七和主人吃過飯後出門散步，在走進一個草坪裡後，小七遲遲沒有出來，主人連忙上前查看，發現小七嘴裡多了一個手機！

為了找到手機主人，主人決定查看手機裡是否有失主家人的聯繫方式，可這一翻，他卻發現了一封遺書！看樣子手機的主人有輕生的傾向，留下遺書後故意將手機丟下。

狗主立馬報了警，警察介入調查，發現白天的時候手機失主就已癱坐在街頭的長椅上，身體狀態十分不好，小七發現手機的同時，失主已經被送往醫院搶救。

由於他身上沒有任何身份證明，警方無法確認他的身份，好在，小七這邊撿到了他的手機，警方迅速鎖定了手機主人，聯繫上了機主家入，小七這回撿手機因而救人一命。

撿到手機意外救人立大功，南京黃金獵犬「小七」忽然爆紅！（星島網）
撿到手機意外救人立大功，南京黃金獵犬「小七」忽然爆紅！（星島網）
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