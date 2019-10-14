玉林數千學生地震唱《我和我的祖國》 網諷：愛國避震

2019-10-14 13:35 世界日報 中國新聞組／北京14日電



廣西玉林市北流市12日晚發生5.2級地震，地震後，博白縣中學數千名學生在操場躲避並齊唱《我和我的祖國》壓驚，有網友嘲諷「這個新聞看得啼笑皆非」、「愛國可以避震」，但也有網友讚同學生的表現稱「歌聲響起，心裡瞬間踏實，果然心中有信仰，心中有國家，人真的可以很強大！」

綜合媒體報導，中國地震台網消息指出，地震發生時間為12日晚10時55分，震央在廣西玉林市北流市，震源深度10公里。中國應急管理部消防救援局官方微博貼文表示，截至13日早上7時，除了北流市石窩鎮有六間房屋輕微受損，目前暫未收到人員傷亡和房屋倒塌的通報。

地震發生後，微博上流傳一段影片，北流市一所高中的學生在地震發生後操場躲避時，齊唱《我和我的祖國》，引發網友熱烈討論，有人認為這種做法沒必要，但也有人支持學生的行為說「真的無語，有些評論裡沒做過學生工作的，沒必要對學校指手畫腳吧。」、「我們有愛國自由，唱歌自由。」