趙紫陽百歲冥誕 新傳記揭露15大曾寫信為六四平反

2019-10-14 13:32 世界日報 中國新聞組／北京14日電



10月17日是中共前總書記趙紫陽的百歲冥誕，有業者以中國青年報知名記者盧躍剛著作、以「一位失敗改革家的一生」為副題，推出三冊《趙紫陽傳》。趙紫陽因「六四」下野，遭軟禁時間長達15年，書中提到，為「六四」平反，是趙紫陽的夙願。

2005年趙紫陽女兒王雁南（左二）及家屬在靈堂向致祭的人士答禮。Getty Images 分享 facebook

中央社報導，趙紫陽自1980年進入北京中央，從主管財經到副總理、到總理，並在擔任總理期間開始主導鄧小平交下的政治體制改革任務。胡耀邦1987年下台之後，趙紫陽接替，在中共第13次全國代表大會的政治報告中，提出鄧小平拍板同意的政治體制改革內容。

1995年4月10日陳雲去世，1997年2月19日鄧小平去世，中共15大將於1997年9月12日至18日召開。對趙來說，鄧陳兩位超級元老、也是「六四」鎮壓最重要的決策者去世無疑是個機會。

趙紫陽原請人代他起草給15大關於「六四」問題的意見書，意見書初稿拿出來後不滿意，他就親自動手寫了一封信。信中提到，當時的武裝鎮壓雖然迅速地平息了事態，但不能不說人民也好，軍隊也好，黨和政府也好，我們的國家也好，都為當時的那種決策和行動付出了不小的代價。

由於這一事件的影響，還使13大開始的政治改革中途夭折，政治體制改革嚴重滯後。以至在經濟上改革開放取得豐碩成果的同時，出現種種社會弊端迅速滋長蔓延，社會矛盾加劇，黨內外腐敗懲而不止、愈演愈烈的嚴重情況。

信中還說，當時學生中的多數是要求懲治腐敗和促進政治改革的，並不是要推翻共產黨，顛覆共和國。如果我們不把學生的行動視為「反黨反社會主義」，而接受他們的合理要求，採取耐心的協商、對話、疏導，事態是可以平息下去的。對於「六四」事件的重新評價問題，遲早是要解決的。即使時間拖得再久，人們也不會淡忘掉的。

事實上，海外媒體很快報導信件內容，引起很大反響。這是1989年底趙下台以來，第一次就「六四」問題公開發聲，要求「重新評價」「六四」，為「六四」平反。而有一種說法稱，趙並不想海外媒體報導信件。

15大前，當局突然對趙採取了嚴厲的管制措施，取消一年一度外地「放風」和正常會客歷時時間比以往更長，起因就是趙為「六四」平反的這封信。

1989年，趙紫陽因「六四」下野，遭軟禁時間長達15年，直到2005年1月間因病過世。在這15年中間，趙紫陽利用各種管道留下紀錄，目前已有《軟禁中的談話》、《祕密錄音》等書籍出版，也有香港版的《趙紫陽文集》問世，但仍缺一本對趙紫陽的全景觀察與描述，盧躍剛這本《趙紫陽傳》填補了空缺。