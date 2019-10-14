親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

忍一下三年官、兩年滿？掙扎在績效與偵查魂的警察

觀察站／看視頻、筆錄就排除他殺 警自保？

2019-10-14 13:27世界日報 文／清棠

雲南昆明理工大學大二女學生李心草於9月9日落水死亡，李母在微博上發文控訴警方不作為。李心草死亡一個多月後，昆明警方在輿論一面倒的批評下，公布了初步調查結果。不過這調查結果，仍讓人愈看疑問愈多。

首先，人民日報引述警方在調查報告中稱，「由於觀看視頻及筆錄，可初步排除他殺」令人匪夷所思。任何案件要排除他殺，必須有人證和物證，豈是光看視頻及當事人自稱的筆錄即可排除？儘管警方稱「共找到九名證人製作形成詢問筆錄14份」，但報告裡，不見關鍵物證，情節幾乎都是關係人「自己說的」，如何能取信李母及社會大眾？

再者，報導指警方調查稱，李母及網友質疑的「男子俯身將疑似李心草的女子壓在身下長達25秒」及被搧耳光，根據羅某乾供稱，壓著李心草是為了在她耳邊說：「你酒喝多了，不要亂了」，搧耳光是為了把李心草「打醒」。這不符合常理的供詞，警方沒有懷疑嗎？而且，酒後到遭到這些疑似「暴力行為」，當事人情緒可能更加激動，是否間接導致李心草落水，警方有證據排除嗎？

警方解釋為何遲未公布此案調查情形的原因，更令人看得不可思議。警方稱，「客觀上無法做到每案公開回應，考慮過多公布調查細節可能刺激到李某草母親情緒，因此未全部透露案情。」看起來初衷是為了保護當事人，但在13日公布的調查內容裡，卻洋洋灑灑的列出了「四人多為單親家庭，家庭並非『非富即貴』，甚至包括四人的父母、繼母職業等均一清二楚，令人不禁要問：這是保護當事人的做法，還是警方只是為了保護自己？

相關新聞

異地戀新人用動車當婚車 7年約會全靠動車

2019-10-14 14:26

南京黃金獵犬草叢撿到手機 成功救人一命

2019-10-14 14:36

玉林數千學生地震唱《我和我的祖國》 網諷：愛國避震

2019-10-14 13:35

胡錦濤也曾是他學生 清華教授陳仲頤北京逝世

2019-10-14 13:33

趙紫陽百歲冥誕 新傳記揭露15大曾寫信為六四平反

2019-10-14 13:32

雲南萬物生長：在西南邊地守望自然

2019-10-14 09:35

福建東安島 跨海橋通車

2019-10-14 01:57

上海臨港衛星研製基地 啟用

2019-10-14 01:57

直通烏鎮 互聯網大賽將首亮相

2019-10-14 01:56

四川航展落幕 35萬人過足航空癮

2019-10-14 01:56

兩岸同祭炎帝 「深化社會融合」

2019-10-14 00:31

兩岸學生交流 激盪新靈感

2019-10-14 00:31

無錫小吃店爆炸案救援結束 致9死10傷

2019-10-13 19:28

從手寫到電腦化 這個家庭28年來出刊2104期「報紙」

2019-10-13 16:30

為了賺錢不得不超載 ！貨車司機眼中的塌橋事故

2019-10-13 15:47

影／無錫小吃店燃氣爆炸6亡 街頭煙霧瀰漫如廢墟

2019-10-13 14:53

2008年竣工 安徽宣城橋梁垮塌

2019-10-13 14:38

中國2艘火箭運輸船出海

2019-10-13 13:16

北大前校長丁石孫93歲病逝 季羨林曾經這麼稱讚他

2019-10-13 13:15

美國隊長被疑挺NBA遭抵制 網友幫叫屈：又不是中國隊長

2019-10-13 13:09

廣西玉林規模5.2地震 學生唱愛國歌曲壓驚

2019-10-13 11:50

色狼匿戲院女廁1小時 連環猥褻3女6歲女遭慘狼抱

2019-10-13 10:37

嚇死了！廣西昨晚5.2級地震 民眾全裸裹浴巾奔逃

2019-10-13 10:17

上海巡禮／秋高氣爽 一籤難求的跑馬季節

2019-10-12 23:48

衡陽鴻翔部隊遺址 當地將建紀念碑

2019-10-12 22:21

躲高速公路抓拍露一手 他用毛筆塗改車牌號碼

2019-10-12 17:03

香港網友發起「和你Shop」行動 中資旅行社提早打烊

2019-10-12 14:18

東航廣州飛上海 機場滑行突冒煙

2019-10-12 13:49

無緣諾獎 殘雪平常心：生命有限 只想在家趕稿

2019-10-12 13:42

蔡維邦突辭大律師公會 表示立場不同

2019-10-12 12:37

聯合國陷財政危機 中：已繳清會費 美國長期拖欠10.55億美元

2019-10-12 12:31

泰國載17名陸客大巴側翻致7人傷 司機：早知車有問題

2019-10-12 12:14

中國大媽在韓國跳樓被路人抓住雙腳 倒掛40分鐘後獲救

2019-10-12 10:14

反送中風暴中 張大千誌別香港之作拍出高價

2019-10-11 22:52

諾貝爾文學獎帶動銷售 大陸網上書店略占優勢

2019-10-11 19:49

涉無錫高架橋倒塌 貨車公司女老闆被帶走調查

2019-10-11 16:13

江蘇無錫高架橋坍塌 陸媒持續究責貨車公司

2019-10-11 16:02

港鐵灣仔站出口遭人縱火 警到場驅散

2019-09-29 18:26
看更多

熱門文章

陸急推新四通！兩門兩馬通橋推出 四線道到金門本島

2019-10-13 18:00

港警臉書發文：有警員被示威者以利器從後割頸

2019-10-13 19:38

習近平：企圖在中國任何地區搞分裂 只能粉身碎骨

2019-10-13 15:51

夜晚不平靜！香港防暴警大埔驅散民眾 多人被拘捕

2019-10-13 22:11

反送中「罷買」 親港府商店遭殃

2019-10-14 00:30

香港示威不斷！今多人遭捕 港鐵陸續關站

2019-10-13 21:37

林鄭辦公室斥美議員無視暴力行為：匪夷所思，不負責任

2019-10-13 22:03

抵制不到一週 騰訊體育恢復轉播NBA

2019-10-14 13:04

衝突又起！旺角晚間傳出爆炸巨響 防暴警元朗清場

2019-10-13 22:18

美參議員克魯茲訪港 駐港公署痛批：別在中國土地撒野

2019-10-13 18:05

禁蒙面法後首例！14日集會獲發不反對通知書

2019-10-13 16:47

反送中衝突再起！港警沙田發射催淚彈驅散示威者

2019-10-13 16:34

無錫小吃店爆炸案救援結束 致9死10傷

2019-10-13 19:28

為了賺錢不得不超載 ！貨車司機眼中的塌橋事故

2019-10-13 15:47

習近平訪尼泊爾 批分裂陸陰謀

2019-10-14 00:02

反送中示威者佔據彌敦道馬路 防暴警荃灣帶走一男

2019-10-13 15:21

大公報舊址遭汽油彈砸 香港記協發聲明譴責暴力

2019-10-13 22:18

習近平訪尼泊爾逮22人 排除簽署送中協議

2019-10-14 11:30

大灣區拚金融 打造澳門那斯達克

2019-10-13 23:53

民主女神像置獅子山山頂 港警獲報調查

2019-10-13 14:55

內政部駁斥黑警移民台灣傳言 香港網友留言感謝

2019-10-13 16:21

影／無錫小吃店燃氣爆炸6亡 街頭煙霧瀰漫如廢墟

2019-10-13 14:53

旺角警署被投擲汽油彈 警署旁路面起火

2019-10-13 22:09

外媒調查：中國製造業薪資成長停滯

2019-10-13 21:52

香港逾百學生築人鏈 抗議校方禁戴口罩

2019-10-14 09:30

2008年竣工 安徽宣城橋梁垮塌

2019-10-13 14:38

台商注意！境外資金回台 實質投資有4不

2019-10-14 12:14

香港動盪 房地產投資客轉投東南亞

2019-10-13 17:30

大陸蘋果產量 衝上全球5成

2019-10-14 01:57

川普：大陸已開始購買農產品

2019-10-14 10:18

反送中消耗警力 港府有意借調執法部門支援

2019-10-14 11:29

大陸9月進出口降幅超預期 出口降幅為七個月最大

2019-10-14 12:03

反送中情勢複雜 香港城大校長取消台大演講

2019-10-14 11:28

福建東安島 跨海橋通車

2019-10-14 01:57

反送中持久戰 專家：將影響港金融地位

2019-10-14 12:07

四川航展落幕 35萬人過足航空癮

2019-10-14 01:56

桂林推50條惠及台胞措施

2019-10-14 01:58

在岸人民幣早盤暴漲逾500點 破7.05關口創近兩月新高

2019-10-14 13:32

玉林數千學生地震唱《我和我的祖國》 網諷：愛國避震

2019-10-14 13:35

兩岸微流行／人口老化 大陸也推銀髮族App

2019-10-14 00:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top