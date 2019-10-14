觀察站／看視頻、筆錄就排除他殺 警自保？

2019-10-14 13:27 世界日報 文／清棠



雲南昆明理工大學大二女學生李心草於9月9日落水死亡，李母在微博上發文控訴警方不作為。李心草死亡一個多月後，昆明警方在輿論一面倒的批評下，公布了初步調查結果。不過這調查結果，仍讓人愈看疑問愈多。

首先，人民日報引述警方在調查報告中稱，「由於觀看視頻及筆錄，可初步排除他殺」令人匪夷所思。任何案件要排除他殺，必須有人證和物證，豈是光看視頻及當事人自稱的筆錄即可排除？儘管警方稱「共找到九名證人製作形成詢問筆錄14份」，但報告裡，不見關鍵物證，情節幾乎都是關係人「自己說的」，如何能取信李母及社會大眾？

再者，報導指警方調查稱，李母及網友質疑的「男子俯身將疑似李心草的女子壓在身下長達25秒」及被搧耳光，根據羅某乾供稱，壓著李心草是為了在她耳邊說：「你酒喝多了，不要亂了」，搧耳光是為了把李心草「打醒」。這不符合常理的供詞，警方沒有懷疑嗎？而且，酒後到遭到這些疑似「暴力行為」，當事人情緒可能更加激動，是否間接導致李心草落水，警方有證據排除嗎？

警方解釋為何遲未公布此案調查情形的原因，更令人看得不可思議。警方稱，「客觀上無法做到每案公開回應，考慮過多公布調查細節可能刺激到李某草母親情緒，因此未全部透露案情。」看起來初衷是為了保護當事人，但在13日公布的調查內容裡，卻洋洋灑灑的列出了「四人多為單親家庭，家庭並非『非富即貴』，甚至包括四人的父母、繼母職業等均一清二楚，令人不禁要問：這是保護當事人的做法，還是警方只是為了保護自己？