直通烏鎮 互聯網大賽將首亮相

2019-10-14 01:56 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



第六屆世界互聯網大會「互聯網之光」博覽會將於10月18日至22日在浙江烏鎮舉行。圖為12日工作人員在展區進行搭建、布置等工作。 中新社 分享 facebook 第六屆世界互聯網大會20日將在浙江烏鎮召開。13日在杭州舉行的「直通烏鎮」全球互聯網大賽新聞吹風會上披露，今年「直通烏鎮」全球互聯網大賽將首次亮相世界互聯網大會，形成「1+3」的辦會新格局，在全球範圍內高質量推動互聯網產業精準對接。

中新社報導，往屆世界互聯網大會為「1+2」辦會格局，即大會分論壇加領先科技成果發布和互聯網之光博覽會。「直通烏鎮」全球互聯網大賽作為世界互聯網大會重要板塊和創新板塊之一，是一個聚焦數字經濟、貫穿全年的國際性賽事。自今年4月大賽啟動以來，吸引眾多互聯網創業項目參賽，在上千個團隊中選拔出來的全球四百餘個優秀創業團隊參加初賽，項目涉及大數據、物聯網、人工智能、「互聯網+」、智能製造等領域，整體呈現出涉獵領域廣、項目質量高的特點。

首屆大賽採用「國內選拔賽、海外選拔賽、線上賽」三種形式。經選拔，最終有34支隊伍將亮相本月19日在烏鎮舉行的半決賽。總決賽將於22日舉行。

「我們想通過大賽的形式，吸引海內外互聯網的精英匯聚烏鎮，共同探索互聯網發展的新技術、新模式、新業態，搭建全球化的互聯網項目、技術、人才和資本合作的一個重要平台。」第六屆世界互聯網大會信息化部部長吳君青表示，大賽還將致力於推動全球互聯網合作創新，激發互聯網創業活力，發掘互聯網青年人才，在全球範圍內高質量推動互聯網產業精準對接。

為促成大賽中的優質項目落地，浙江嘉興作為大會的舉辦地，也針對「直通烏鎮」大賽制定專門的落地獎勵政策，最高獎勵1000萬元人民幣。主辦方還將邀請優秀項目共同參加第六屆世界互聯網大會產業合作對接系列活動，包括數字經濟產業合作大會、資本相親會、專題對接會等。