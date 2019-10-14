上海臨港衛星研製基地 啟用

2019-10-14 01:57 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



在中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區揭牌近兩個月之際，中國科學院微小衛星創新研究院12日舉行臨港衛星研製基地建設推進會，臨港衛星研製基地北區正式竣工啟用。

中新社報導，中科院微小衛星創新研究院院長龔建村表示，臨港衛星研製基地北區能够同時承擔30到50顆噸級衛星的研製，並具備同時承擔100顆以上微納衛星的研製能力；而後續南區項目建成投產後將具備承擔600顆商業微納衛星的研製生產能力。

臨港衛星研製基地北區項目自2016年11月正式開工建設起就跑出「臨港速度」：1年內完成全部前期審批流程、1年內完成主體結構封頂施工。從窪地漁場到建成3.6萬平方公尺、擁有7個衛星總裝大廳的龐然大物，該項目總投資9.9億元人民幣，建築面積9.5萬平方公尺。

據介紹，臨港衛星研製基地北區將主要承擔通信、導航、遙感等國家裝備型號任務的組批生產製造。作為臨港衛星研製基地計畫中的第一期項目，北區的啟用僅僅是臨港新片區在小微衛星領域的揚帆初航。

當日現場，還舉行了二期項目—臨港衛星研製基地南區的開工儀式。據此間官方介紹，南區項目計畫建設一間衛星創新工廠，構建衛星全流程規畫管理及雲數據支撐平台、面向精益化智慧化衛星AIT平台等5大衛星研製專用和共用平台，支撐未來10年內600餘顆商業微納衛星的批量生產。該項目計畫2021年底竣工投產。