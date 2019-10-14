四川航展落幕 35萬人過足航空癮

2019-10-14 01:56 聯合報 大陸特派員 聯合報 大陸特派員 王玉燕 ／綜合報導



四川國際航空航太展覽會上的特技飛行表演，精彩絕倫。 圖／本報四川德陽傳真 分享 facebook 6支世界一流的特技飛行表演隊藍天炫技，55種機型、94架飛行器靜態展示，50餘場各種論壇及產業對接活動成功舉辦；近日，為期5天的2019四川國際航空航太展覽會，在四川德陽的中國民航飛行學院落下帷幕。據統計，此次航展共有178家企事業單位參展，共接待觀展群眾35萬餘人次。

與上屆相比，本屆航展的飛行表演整體水準大幅提升。英國空中焰火、拉脫維亞波羅的海蜜蜂、義大利開拓者、義大利藍環、環球之星等6支特技飛行表演隊，每天輪番上演精彩的特技飛行秀，點狀拉煙的笑臉、愛心、親吻等圖案每天都出現在航展的天空上，還首次進行了晚霞飛行秀，將現場氣氛一次次推向高潮。

本次航展新建了德陽高新區航展會展中心（1號館），可容納5萬人，設置了主賓國展館、重點企業展館、航空航太技術創新與應用展館等主題展館。會展中心二樓還有4000平方公尺的航空航太科普館，匯集了20多項航空航太科普互動項目，包括飛行模擬器4台、航太互動項目4個、科普VR互動設備9台，讓觀眾恍如身臨其境，大呼過癮。

參展商家的數量和品質也較上屆有顯著提升。空客、ATR、中航工業、中國航發、霍尼韋爾、巴航工業、泛美通航等200多家知名企業集中登台，ARJ21、萊昂納多AW109、皮拉圖斯等明星機型紛紛亮相，標誌著四川航展的專業品質和行業影響力大幅提升。