無錫小吃店爆炸案救援結束 致9死10傷

2019-10-13 19:28 聯合報 記者 聯合報 記者 呂佳蓉 ／即時報導



今日上午11點，無錫市錫山區鵝湖鎮新楊路一小吃店發生燃氣爆炸，至傍晚17時，救援工作結束。經搜救清理，該事故共造成9人死亡，10人受傷，目前傷患傷勢穩定。

據綜合陸媒報導，事發地屬於聯排的商鋪，上下共有三層。周邊店鋪受到爆炸波及，牆體、玻璃、窗框以及空調外機等都有不同程度的損壞。