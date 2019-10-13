從手寫到電腦化 這個家庭28年來出刊2104期「報紙」

2019-10-13 16:30 世界日報 中國新聞組╱北京14日電



大錄一名老人辦立「家報」，見證了這個家庭幾十年來的變化。圖翻攝自現代快報 分享 facebook

從一封家書到一份家報，大陸一名老人28年來堅持記錄家中發生的每件小事，見證了這個家庭幾十年來的變化。

現代快報報導，92歲的馮樹憑談起當初會辦「家報」，其實是以家書的形式開始的，「原來我在青藏高原從事輸油管線的工作，妻子在南京，我寫了13年家書。後來家裡人愈來愈多，希望家庭和睦，就有了辦家報的想法。」13年積攢下來的家書都完好收藏在櫥窗裡。

家報「創刊號」是1991年6月30日發行，一頁A4大小的紙張密密麻麻寫滿了字。馮樹憑每次都會用複寫紙，抄寫四份交給孩子們。回憶起第一次做家報的情況，馮樹憑說，「那個時候都是手寫，所以出一期報紙需要花一個月的時間，一開始孩子們還不習慣這種形式，都是我們主動去『採訪』他們。」

2002年，家報迎來首份打印版，馮樹憑因此花了一個月學習使用電腦和打印機，「學用電腦時我已經70多歲了，一開始都不敢碰鼠標，生怕弄壞了，孩子慢慢手把手教我。」

刊登在家報上的內容事無巨細，大到國家大事、南京長江大橋重新通車；小到孩子完成作業，老伴退休後第一次去醫院體檢……至今，家報已經辦了2104期，從最初的一個月出一期，現在一個月出三、四期。

2005年10月1日，家報有這樣一條消息，「全家人將於10月2日中午在酒店聚會舉杯共祝國慶。」2009年為了慶祝新中國60華誕，家報出了特別的一期，從2002年7月以後的家報中選擇60件「大事」向新中國60華誕獻禮。今年是新中國成立70周年，馮樹憑一家人也早早准備好了聚會，四世同堂，共同慶祝國慶。

家報連接著一家人的情感，為了做好家報，老伴羅巧珍也一直參與其中，幾十年下來，老倆口學習技能一路飛昇，用word排版、發微博、玩攝影一個不落。紙張用了無數，電腦換了4台，打印機換了3台，老倆口既是記者又是編輯，樂在其中。羅巧珍說：「現在孩子們都會主動給我們提供素材了，出去旅遊都會寫點感想發回來。」