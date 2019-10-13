為了賺錢不得不超載 ！貨車司機眼中的塌橋事故

2019-10-13 15:47 世界日報 中國新聞組／上海13日電



一名貨車司機表示「短途運輸不好做，為了賺錢不得不超載。」 新華社 分享 facebook

江蘇無錫市高架橋10日發生翻塌意外，目前現場已清理完畢，地面道路也恢復通車。兩名司機則被警方扣留，但其中一人頭部重創，尚未完全脫離危險。初步調查，肇事的原因是由於車輛超載所致。一名貨車司機表示，「短途運輸不好做，為了賺錢不得不超載。」

每日經濟新聞報導，趙興是深圳物流公司的一名貨車司機，專門運輸電子產品。他表示，如果按照貨車荷載標準裝貨，掙不了多少錢，只有多裝貨，才能掙點錢，但就得冒著超載的風險。

他解釋，運輸可分為長途運輸和短途運輸，長途運輸按公里數計算，短途運輸則按貨物噸數計算。以常見的6×4牽引3軸掛車為例，標準荷載重量為49噸，按200元／噸的運價來算，短途運輸單程的運費大約9800元（人民幣，下同，約1382美元），但是如果超載至100噸，運費大約2萬元（約2821美元），能多賺1萬多元。

另一位貨車司機胡輝表示，決定今年底轉行，不再做貨運工作。「早就不想幹了，每次出發都是未知，做貨運愈來愈不賺錢，車也很難賣掉，再繼續幹下去可能會虧本。」

胡輝自己買車送貨，主要運送小轎車。道路運輸相關規定改制前，他的車可以雙排裝14輛車，改制後只能裝8輛車，總運費幾乎減半。他說：「 從長春到廣州，除去油費、過路費、更換輪胎等費用，就只能賺4000多元（約564美元）。」

而他這一跑，一趟至少要半個月。回顧18年的貨運經歷，胡輝坦言：「三至四年換一次車，一邊跑貨運，一邊還車貸，上一輛車車貸剛還完，又該購置新車，在路上各種路況以及突發情況難以預料，家人也因此總是擔驚受怕。」

目前，無錫所有高速公路收費站入口都已安裝「拒超稱重檢測系統設施」，今後無錫境內貨車上高速前，要先上「拒超秤台」檢測，載重合格才能通過卡口。

內情不單純？記者採訪被打

另據中央社報導，坍塌現場傳出有記者採訪時遭到公安阻撓、暴力相向，無人機也被擊落，加深「案情不單純」的猜想。

有線中國組臉書指出，事發當天，無錫當局在現場兩公里外設封鎖線，有記者遭特警盤查，要求刪除已拍攝的相片和影片。一名記者還稱，帶有酒氣的民警在趕記者時，把人推到牆角毆打，並以召開記者會為誘餌，將記者帶往他處限制行動。