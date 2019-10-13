親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

拳擊世錦賽／技壓法國好手 黃筱雯54公斤級奪金

籲美國承認台灣請願案 一週內達10萬連署門檻

為了賺錢不得不超載 ！貨車司機眼中的塌橋事故

2019-10-13 15:47世界日報 中國新聞組／上海13日電

一名貨車司機表示「短途運輸不好做，為了賺錢不得不超載。」 新華社
一名貨車司機表示「短途運輸不好做，為了賺錢不得不超載。」 新華社
分享

江蘇無錫市高架橋10日發生翻塌意外，目前現場已清理完畢，地面道路也恢復通車。兩名司機則被警方扣留，但其中一人頭部重創，尚未完全脫離危險。初步調查，肇事的原因是由於車輛超載所致。一名貨車司機表示，「短途運輸不好做，為了賺錢不得不超載。」

每日經濟新聞報導，趙興是深圳物流公司的一名貨車司機，專門運輸電子產品。他表示，如果按照貨車荷載標準裝貨，掙不了多少錢，只有多裝貨，才能掙點錢，但就得冒著超載的風險。

他解釋，運輸可分為長途運輸和短途運輸，長途運輸按公里數計算，短途運輸則按貨物噸數計算。以常見的6×4牽引3軸掛車為例，標準荷載重量為49噸，按200元／噸的運價來算，短途運輸單程的運費大約9800元（人民幣，下同，約1382美元），但是如果超載至100噸，運費大約2萬元（約2821美元），能多賺1萬多元。

另一位貨車司機胡輝表示，決定今年底轉行，不再做貨運工作。「早就不想幹了，每次出發都是未知，做貨運愈來愈不賺錢，車也很難賣掉，再繼續幹下去可能會虧本。」

胡輝自己買車送貨，主要運送小轎車。道路運輸相關規定改制前，他的車可以雙排裝14輛車，改制後只能裝8輛車，總運費幾乎減半。他說：「 從長春到廣州，除去油費、過路費、更換輪胎等費用，就只能賺4000多元（約564美元）。」

而他這一跑，一趟至少要半個月。回顧18年的貨運經歷，胡輝坦言：「三至四年換一次車，一邊跑貨運，一邊還車貸，上一輛車車貸剛還完，又該購置新車，在路上各種路況以及突發情況難以預料，家人也因此總是擔驚受怕。」

目前，無錫所有高速公路收費站入口都已安裝「拒超稱重檢測系統設施」，今後無錫境內貨車上高速前，要先上「拒超秤台」檢測，載重合格才能通過卡口。

內情不單純？記者採訪被打

另據中央社報導，坍塌現場傳出有記者採訪時遭到公安阻撓、暴力相向，無人機也被擊落，加深「案情不單純」的猜想。

有線中國組臉書指出，事發當天，無錫當局在現場兩公里外設封鎖線，有記者遭特警盤查，要求刪除已拍攝的相片和影片。一名記者還稱，帶有酒氣的民警在趕記者時，把人推到牆角毆打，並以召開記者會為誘餌，將記者帶往他處限制行動。

高架橋事故
【橘世代全新上線】退休前的理財規劃：四原則去除不必要支出

相關新聞

從手寫到電腦化 這個家庭28年來出刊2104期「報紙」

2019-10-13 16:30

影／無錫小吃店燃氣爆炸6亡 街頭煙霧瀰漫如廢墟

2019-10-13 14:53

2008年竣工 安徽宣城橋梁垮塌

2019-10-13 14:38

中國2艘火箭運輸船出海

2019-10-13 13:16

北大前校長丁石孫93歲病逝 季羨林曾經這麼稱讚他

2019-10-13 13:15

美國隊長被疑挺NBA遭抵制 網友幫叫屈：又不是中國隊長

2019-10-13 13:09

廣西玉林規模5.2地震 學生唱愛國歌曲壓驚

2019-10-13 11:50

色狼匿戲院女廁1小時 連環猥褻3女6歲女遭慘狼抱

2019-10-13 10:37

嚇死了！廣西昨晚5.2級地震 民眾全裸裹浴巾奔逃

2019-10-13 10:17

上海巡禮／秋高氣爽 一籤難求的跑馬季節

2019-10-12 23:48

衡陽鴻翔部隊遺址 當地將建紀念碑

2019-10-12 22:21

躲高速公路抓拍露一手 他用毛筆塗改車牌號碼

2019-10-12 17:03

香港網友發起「和你Shop」行動 中資旅行社提早打烊

2019-10-12 14:18

東航廣州飛上海 機場滑行突冒煙

2019-10-12 13:49

無緣諾獎 殘雪平常心：生命有限 只想在家趕稿

2019-10-12 13:42

蔡維邦突辭大律師公會 表示立場不同

2019-10-12 12:37

聯合國陷財政危機 中：已繳清會費 美國長期拖欠10.55億美元

2019-10-12 12:31

泰國載17名陸客大巴側翻致7人傷 司機：早知車有問題

2019-10-12 12:14

中國大媽在韓國跳樓被路人抓住雙腳 倒掛40分鐘後獲救

2019-10-12 10:14

反送中風暴中 張大千誌別香港之作拍出高價

2019-10-11 22:52

諾貝爾文學獎帶動銷售 大陸網上書店略占優勢

2019-10-11 19:49

涉無錫高架橋倒塌 貨車公司女老闆被帶走調查

2019-10-11 16:13

江蘇無錫高架橋坍塌 陸媒持續究責貨車公司

2019-10-11 16:02

大搞權色、錢色交易 四川副省長彭宇行遭斷崖降級

2019-10-11 13:30

建院94周年 故宮雪糕登熱搜 網友為了雪糕要再去一次

2019-10-11 13:28

吃飯慢就去廁所吃！幼兒園殘酷處罰 童狂吞燙傷不敢說

2019-10-11 13:26

影／吉林上空疑似隕石墜落 黑夜瞬間映成白晝

2019-10-11 13:23

德明古鎮有新意 體驗元曲之美

2019-10-11 12:56

河北石家莊嶂石岩 奇峰怪石蔚為奇觀

2019-10-11 12:54

無錫高架橋倒塌致3死2傷 貨車超載所致

2019-10-11 09:46

雨量歷史新低 江西備戰抗旱

2019-10-11 03:45

貓熊保護區 不再新設礦權

2019-10-11 03:45

違規就開罰 北京整頓租房平台

2019-10-11 03:42

解決人才供需 陸推產教融合

2019-10-11 03:41

陸民航空域調整 史上最大規模

2019-10-11 03:41

90團夥落網 公安查獲近18億

2019-10-11 03:41

江蘇無錫一高架橋突倒塌 多輛車遭壓

2019-10-11 00:21

無錫倒塌高架橋工程僅用22個月 時任市長已落馬

2019-10-10 22:20

畫面曝光！江蘇無錫高架橋倒塌 三輛車直接被砸中

2019-10-10 21:45
看更多

熱門文章

反送中逾4個月！港警催淚彈短缺改買中國貨 爆發快0.3秒

2019-10-12 22:24

嚇死了！廣西昨晚5.2級地震 民眾全裸裹浴巾奔逃

2019-10-13 10:17

反送中遊行 示威者沿途堵路破壞

2019-10-12 19:22

禁蒙面法生效一周 港人周末持續上街抗爭

2019-10-12 19:25

20人通宵搬運 「香港民主女神像」登獅子山頂

2019-10-13 11:17

香港黑警大批移民台灣？ 移民署：按規定嚴格把關

2019-10-13 13:59

衡陽鴻翔部隊遺址 當地將建紀念碑

2019-10-12 22:21

「可以沒有籃球」 美媒：NBA風波凸顯中國愛國宣傳成功

2019-10-13 13:11

習近平抵尼泊爾 22年來首位「大陸國家主席」到訪

2019-10-13 10:12

美參議員克魯茲：與林鄭月娥會晤遭取消

2019-10-12 22:38

習近平：企圖在中國任何地區搞分裂 只能粉身碎骨

2019-10-13 15:51

美國隊長被疑挺NBA遭抵制 網友幫叫屈：又不是中國隊長

2019-10-13 13:09

習近平會莫迪 喊中印「龍象共舞」

2019-10-13 00:29

在台港生聲援反送中 香港駐台經貿辦事處外默哀

2019-10-12 19:24

抗議禁蒙面法 港人舉辦蒙面大派對

2019-10-12 21:35

NBA深圳賽人潮眾多 週邊地鐵站人潮管制

2019-10-12 19:17

反送中抗爭未歇 網民下午發起「18區開花」商場集會

2019-10-13 12:12

NBA深圳賽上座率逾9成 警方戒備如臨大敵

2019-10-12 22:43

反送中示威者佔據彌敦道馬路 防暴警荃灣帶走一男

2019-10-13 15:21

中國2艘火箭運輸船出海

2019-10-13 13:16

影／無錫小吃店燃氣爆炸6亡 街頭煙霧瀰漫如廢墟

2019-10-13 14:53

外資買大陸債 熱情不減

2019-10-12 23:19

東涌警長4招化解對立 網讚：真正香港警察

2019-10-13 14:03

為了賺錢不得不超載 ！貨車司機眼中的塌橋事故

2019-10-13 15:47

色狼匿戲院女廁1小時 連環猥褻3女6歲女遭慘狼抱

2019-10-13 10:37

網傳港黑警將移民台灣 移民署嚴格把關

2019-10-13 12:08

民主女神像置獅子山山頂 港警獲報調查

2019-10-13 14:55

2008年竣工 安徽宣城橋梁垮塌

2019-10-13 14:38

北京環球影城 七景區吸睛

2019-10-13 00:06

反送中衝突再起！港警沙田發射催淚彈驅散示威者

2019-10-13 16:34

港立法會周三復會 港府喊話盼有序運作

2019-10-13 09:22

北大前校長丁石孫93歲病逝 季羨林曾經這麼稱讚他

2019-10-13 13:15

特派員在現場／使用者付費…共享單車重生

2019-10-13 00:06

內政部駁斥黑警移民台灣傳言 香港網友留言感謝

2019-10-13 16:21

「18區開花」黑衣人新城市廣場喊口號 防暴警屯門巡邏

2019-10-13 14:21

京東物流 推貨運版滴滴

2019-10-13 00:06

港鐵服務正常 提早今晚10時收車

2019-10-13 08:59

禁蒙面法後首例！14日集會獲發不反對通知書

2019-10-13 16:47

廣西玉林規模5.2地震 學生唱愛國歌曲壓驚

2019-10-13 11:50

陸外交部駐港公署批美議員為暴力分子撐腰

2019-10-13 14:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top