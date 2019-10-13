中國2艘火箭運輸船出海

2019-10-13 13:16 世界日報 中國新聞組／北京13日電



兩艘遠望號火箭運輸船12日上午9時出海，據悉，此次出航的兩艘遠望號火箭運輸船，曾執行過長征五號運載火箭集裝箱、長征七號運載火箭集裝箱天津至海南海上運輸任務。兩船自入列以來，單船累計航行達4萬餘海里，已圓滿完成了十餘次海上運輸任務。

環球時報報導，為確保本次任務順利圓滿，運輸船編隊科技人員提前進入任務準備程序。先後組織更新電子海圖，提前熟悉航道，對主要設備進行了全面維護保養，對吊裝操作等重點工作開展10餘次針對性訓練考覈。

據報導，遠望號火箭運輸船隊負責人史喆表示，「此次出航的科技人員中，70%以上都有執行任務經驗，在出航準備期間，火箭運輸船隊採取以老帶新的方式讓首次執行任務的船員，快速熟悉任務流程，做到有備無患，萬無一失」。