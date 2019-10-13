北大前校長丁石孫93歲病逝 季羨林曾經這麼稱讚他

2019-10-13 13:15 世界日報 中國新聞組／上海13日電



北京大學前校長丁石孫12日在北京病逝，享年93歲。北大學者季羨林曾說過，在北京大學的歷史上，有兩位校長值得記住，一位是被稱為「北大之父」的蔡元培，另一位就是丁石孫。

公開資料顯示，丁石孫1927年9月生，江蘇鎮江人。他在數學領域造詣頗高，提出了程序自動化的研究課題，是在中國開展代數數論研究的倡導者之一。據中國民主同盟公眾號消息，丁石孫曾說：「一個人，一個國家甚至一個民族，對待數學，重要的不是公式，不是定理，而是它的方法。」早在1956年，丁石孫就提出過數學思想發展的研究，稱此研究「將有助於對今天數學的正確了解，從而能指出今後數學發展的方向」。

1988年至1989年，丁石孫開始擔任民盟中央副主席，北京大學校長、教授。

據中國民主同盟公眾號消息，在北京大學100多年的校史上，第26任校長丁石孫並不算是非常著名的人物。即使在北大檔案館，也只查到寥寥可數的幾張照片。但季羨林在百年校慶時，曾在報上發表過這樣一句感慨，他說在北京大學的歷史上，有兩位校長值得記住，一位是被稱為「北大之父」的蔡元培，另一位就是丁石孫。

在學校工作之外，丁石孫於1996年至1998年擔任民盟中央主席。1998年任全國人大常委會副委員長，民盟中央主席，歐美同學會理事會會長。2003年3月在第十屆全國人大一次會議上當選全國人大常委會副委員長。2005年，他辭去民盟中央主席職務，被推舉為名譽主席。