色狼匿戲院女廁1小時 連環猥褻3女6歲女遭慘狼抱

2019-10-13 10:37 香港01 記者李納德／報導



看電影竟遇到比恐怖片更恐怖的情節？內地福州一所戲院日前發生駭人聽聞的風化案，一名男子偷偷潛入戲院內的女廁，接連猥褻3名女性，包括一名只有6歲的女童，更有人拍到男子將其中一名女子壓在地上擒抱，女子不停叫救命。女童父親稱，幸好當時有一名好心大姐出手制止並呼救，其後工作人員趕到場才制服該色狼。涉事男子指有精神問題，但未獲公安證實，目前仍被刑事拘留。

網上流傳影片見到一名男子在女廁擒着一名女子，女子不停掙扎叫救命。（微博圖片） 分享 facebook

事發於上周六（5日），內地傳媒其後找到女童的爸爸，他稱當日下午，女兒和姨媽到福州中防萬寶城金逸影院看電影，開場半小時後女兒感便急，便和姨媽一起去廁所。女兒上完廁所後在廁格外等，還隔着門與姨媽說話，但女兒突然再無應對，姨媽卻聽到一名大姐大叫：「你幹嘛在廁所裏！」姨媽衝出後發現大姐從一名年輕男子手中抱回女兒。經查問後，原來是大姐入女廁時，見到該男子蹲着，抱起女童後抱手進其上衣內。

另一名目擊事件的女學生稱，色狼早已在女廁潛伏。當日下午她獨自去看電影，發現被該名猥瑣男尾隨，她隨即跑入戲院，而男子卻衝入女廁，將一個女子壓在地上，「女生嚇得大叫，然後逃了出來，躺在閨蜜身上大哭」。隨後男子繼續躲藏在廁所裡，約1個小時後，又對一名站在廁所門邊的小女孩（即6歲女童）下手」。

當大姐協助搶回女童後，色狼仍不肯收手，繼而衝向一名年輕女子將她抱住，女廁的女生向戲院職員呼救並報警，唯現場工作人員不多，又剛好全是女性，未能制止色狼行動。過了一會後，終於有男性工作人員趕到把色狼圍住，隨後將他交警方帶走。

商場經理解釋，當天5樓被人包場，樓下的工作人員全部上去幫忙，下面人手不夠，所以遲遲未有人趕去制止色狼，可能因此令色狼覺得容易得手，才待在女廁躲着繼續猥褻女生。

事件曝光後，網上流傳一段影片，顯示色狼將一名女子女子壓在地上似有所動作，女子不停掙扎喊救命。網民對於首宗猥褻事件發生後未有人即時處理感到不滿，認為放任色狼才會導致再有女性受害，又指摘拍片者應立即上前救人，而非「拍片行先」，呼籲巿民見到有關情況，應協助立即制止，以保護婦孺安全。

據悉，男子的家人向公安聲稱他有精神病，居無定所會四處亂跑，但公安未證實男子是否有精神問題。目前男子被刑事拘留，案件仍在調查中。然而，不少內地網民質疑男子家屬的說法，「別問，問就是精神病」、「有事神經病無事女方勾引，精神病遭受了多大罪才被你們當擋箭牌」。

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文章授權轉載自《香港01》