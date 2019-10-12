東航廣州飛上海 機場滑行突冒煙

2019-10-12 13:49 世界日報 中國新聞組╱上海12日電



東航廣州至上海一航班地面滑行時突然冒煙。圖／世界日報提供 分享 facebook

東航一航班滑行時，輪胎突然冒煙。11日下午，多名網友爆料稱，東航在廣州白雲機場一航班在滑行過程中輪胎冒煙，最終返回停機位。事發航班為東航迪士尼彩繪機，準備執行的是mu5312航班，從廣州至上海。飛常準信息顯示，該航班計畫起飛時間為16:30，計畫到達時間為18:45，執飛機型為波音737-800，機齡6.4年。

澎湃新聞報導，11日晚間10時56分許，網友「韶山80170」發文稱自己目睹了整個事發過程，據其描述，在當天下午4時30分當這架東航飛機準備執行MU5312航班時，看起來一切正常。然而過了半個小時之後，不知為何滑回了停機位。該網友稱，當時以為機上有乘客不適，所以飛機才返回停靠，然而過了5分鐘後，飛機後起落架的輪胎冒出了白色濃煙，機務隨即聯系機場消防和救護車到現場處理情況。經過機場消防20分鐘的噴水降溫工作，濃煙逐漸散去。該網友還表示，作為目擊者，感覺機場的應變速度非常快，處理也很及時，避免了其他更大的突發事件發生。

報導引述東航表示，11日廣州至上海一航班推出後，在地面滑行時，機組發現主輪溫度偏高，為確保安全，第一時間滑回進一步檢查。對旅客出行造成的影響，公司深表歉意。