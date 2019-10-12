無緣諾獎 殘雪平常心：生命有限 只想在家趕稿

2019-10-12 13:42 世界日報 中國新聞組╱北京12日電



2019年諾貝爾文學獎公布結果。此前，湖南籍女作家殘雪因上諾獎賠率榜備受關注，且排名一度超過日本作家村上春樹。雖然最終無緣諾獎，但殘雪的知名度在中國國內大幅提升，很多人第一次知道了她。對於暴紅，殘雪顯得平常心，她僅稱生命有限，哪裡都不想去，只想在家趕稿。

新華每日電訊報導，有「寫作女巫」之稱的殘雪，本名鄧小華，1953年生於長沙，祖籍湖南耒陽。殘雪著有《五香街》、《呂芳詩小姐》、《赤腳醫生》等作品。

此前，殘雪在中國的知名度並不算高。她的很多作品都較為難懂，有人說當她的書迷「有門檻」。但在海外，殘雪頗有名氣，是作品被譯介到海外最多的中國作家之一。

瑞典漢學家、諾貝爾文學獎評委馬悅然曾稱讚殘雪是「中國的卡夫卡」「一位很特別的作家」。

近些年，殘雪住在雲南西雙版納，極少公開露面。

在諾獎公布前，新華每日電訊電話採訪了殘雪。

在雲南西雙版納，殘雪過著十分規律、少有人打擾的生活。她很少出遠門，每天堅持跑步，在傍晚七、八點時，寫作約一小時。

在成為諾獎熱門人選後，媒體記者蜂擁而至，殘雪的反應卻出乎意料地平靜。

她說：「有一點意外，我估計得不到，但這也說明這屆諾獎評委比以前開放，水平高，重視高層次的純文學。獲諾獎的作品需要有讀者基礎，雖有些專家和研究者特別推崇我的作品，但讀者群還不夠，廣泛的影響還不夠，還要等好長時間。」

殘雪進一步表示，「我最崇敬的兩位作家，博爾赫斯和卡爾維諾，都沒有獲得諾獎，因為他們的作品開始時比較小眾，但他們的影響比有些得獎的作家要大得多。」

另據梨視頻報導，諾獎結果公布後，殘雪對話湖南文藝出版社責任編輯陳小真，殘雪說：「我拒絕了有15個電話，到7：30的時候，打來的我都不接，我實在擋不來…。」

她還表示，「（得不得獎）對我不會有什麼影響，因為我是那種很（深刻）的人，看穿了這些東西。」「我都堅持了三、四十年了，每天都要寫作，因為我有66、67（歲）了，長沙人不是平均壽命才72、73，還不快趕稿，哪裡都不想去，就是待在家裡搞創作。」