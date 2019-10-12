親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

李佳芬違建農舍實價登錄出爐 房仲：交易價還算合理

蔡依林巡演開賣3分鐘秒殺 陷阱題卡關：不是鐵粉買不到

無緣諾獎 殘雪平常心：生命有限 只想在家趕稿

2019-10-12 13:42世界日報 中國新聞組╱北京12日電

2019年諾貝爾文學獎公布結果。此前，湖南籍女作家殘雪因上諾獎賠率榜備受關注，且排名一度超過日本作家村上春樹。雖然最終無緣諾獎，但殘雪的知名度在中國國內大幅提升，很多人第一次知道了她。對於暴紅，殘雪顯得平常心，她僅稱生命有限，哪裡都不想去，只想在家趕稿。

新華每日電訊報導，有「寫作女巫」之稱的殘雪，本名鄧小華，1953年生於長沙，祖籍湖南耒陽。殘雪著有《五香街》、《呂芳詩小姐》、《赤腳醫生》等作品。

此前，殘雪在中國的知名度並不算高。她的很多作品都較為難懂，有人說當她的書迷「有門檻」。但在海外，殘雪頗有名氣，是作品被譯介到海外最多的中國作家之一。

瑞典漢學家、諾貝爾文學獎評委馬悅然曾稱讚殘雪是「中國的卡夫卡」「一位很特別的作家」。

近些年，殘雪住在雲南西雙版納，極少公開露面。

在諾獎公布前，新華每日電訊電話採訪了殘雪。

在雲南西雙版納，殘雪過著十分規律、少有人打擾的生活。她很少出遠門，每天堅持跑步，在傍晚七、八點時，寫作約一小時。

在成為諾獎熱門人選後，媒體記者蜂擁而至，殘雪的反應卻出乎意料地平靜。

她說：「有一點意外，我估計得不到，但這也說明這屆諾獎評委比以前開放，水平高，重視高層次的純文學。獲諾獎的作品需要有讀者基礎，雖有些專家和研究者特別推崇我的作品，但讀者群還不夠，廣泛的影響還不夠，還要等好長時間。」

殘雪進一步表示，「我最崇敬的兩位作家，博爾赫斯和卡爾維諾，都沒有獲得諾獎，因為他們的作品開始時比較小眾，但他們的影響比有些得獎的作家要大得多。」

另據梨視頻報導，諾獎結果公布後，殘雪對話湖南文藝出版社責任編輯陳小真，殘雪說：「我拒絕了有15個電話，到7：30的時候，打來的我都不接，我實在擋不來…。」

她還表示，「（得不得獎）對我不會有什麼影響，因為我是那種很（深刻）的人，看穿了這些東西。」「我都堅持了三、四十年了，每天都要寫作，因為我有66、67（歲）了，長沙人不是平均壽命才72、73，還不快趕稿，哪裡都不想去，就是待在家裡搞創作。」

雖然最終無緣諾貝爾獎，但知名度在中國國內大幅提升。 蘇妍鳳
雖然最終無緣諾貝爾獎，但知名度在中國國內大幅提升。 蘇妍鳳
分享

諾貝爾北京村上春樹
【橘世代全新上線】退休前的理財規劃：四原則去除不必要支出

相關新聞

東航廣州飛上海 機場滑行突冒煙

2019-10-12 13:49

蔡維邦突辭大律師公會 表示立場不同

2019-10-12 12:37

聯合國陷財政危機 中：已繳清會費 美國長期拖欠10.55億美元

2019-10-12 12:31

泰國載17名陸客大巴側翻致7人傷 司機：早知車有問題

2019-10-12 12:14

中國大媽在韓國跳樓被路人抓住雙腳 倒掛40分鐘後獲救

2019-10-12 10:14

反送中風暴中 張大千誌別香港之作拍出高價

2019-10-11 22:52

諾貝爾文學獎帶動銷售 大陸網上書店略占優勢

2019-10-11 19:49

涉無錫高架橋倒塌 貨車公司女老闆被帶走調查

2019-10-11 16:13

江蘇無錫高架橋坍塌 陸媒持續究責貨車公司

2019-10-11 16:02

大搞權色、錢色交易 四川副省長彭宇行遭斷崖降級

2019-10-11 13:30

建院94周年 故宮雪糕登熱搜 網友為了雪糕要再去一次

2019-10-11 13:28

吃飯慢就去廁所吃！幼兒園殘酷處罰 童狂吞燙傷不敢說

2019-10-11 13:26

影／吉林上空疑似隕石墜落 黑夜瞬間映成白晝

2019-10-11 13:23

德明古鎮有新意 體驗元曲之美

2019-10-11 12:56

河北石家莊嶂石岩 奇峰怪石蔚為奇觀

2019-10-11 12:54

無錫高架橋倒塌致3死2傷 貨車超載所致

2019-10-11 09:46

雨量歷史新低 江西備戰抗旱

2019-10-11 03:45

貓熊保護區 不再新設礦權

2019-10-11 03:45

違規就開罰 北京整頓租房平台

2019-10-11 03:42

解決人才供需 陸推產教融合

2019-10-11 03:41

陸民航空域調整 史上最大規模

2019-10-11 03:41

90團夥落網 公安查獲近18億

2019-10-11 03:41

江蘇無錫一高架橋突倒塌 多輛車遭壓

2019-10-11 00:21

無錫倒塌高架橋工程僅用22個月 時任市長已落馬

2019-10-10 22:20

畫面曝光！江蘇無錫高架橋倒塌 三輛車直接被砸中

2019-10-10 21:45

回憶被妻子逼宮 李國慶憤怒摔杯：不能原諒她

2019-10-10 21:42

江蘇無錫一高架橋坍塌 多輛小型轎車被壓

2019-10-10 20:17

濟南誕生白獅龍鳳胎 毛絨絨萌樣像布偶

2019-10-10 16:18

成都10億像素昆蟲照上線 螞蟻細毛看得見

2019-10-10 16:15

黃土高坡讀書？新校區建設未完成 湖南1高校延後開學

2019-10-10 14:44

找到工作或留學？69準研究生放湖南大學鴿子不讀了

2019-10-10 14:43

金燦榮：陸方已告別挨打挨餓 進入減少挨罵的階段

2019-10-10 10:26

中國胡潤百富榜 出現「二馬當先」格局

2019-10-10 10:18

老齡化社會來臨 2050年中國老年人口將逾三分之一

2019-10-10 10:01

黑龍江大米節 251稻米比拚

2019-10-10 04:12

北京「夜空之眼」 世界最高建築中庭

2019-10-10 04:11

陸老齡人口 2035年估逾1/4

2019-10-10 04:09

差點失傳 他讓朝鮮族釀酒創「新生」

2019-10-10 04:07

新疆移囚？數百人蒙眼、綁手、剃光頭 歐美專家認為「是真實」

2019-10-09 16:42
看更多

熱門文章

哪門子理財法？世界最猛熱錢 6年前「大撒幣」 現在躺著數錢

2019-10-12 09:00

曾參與反送中！全裸女浮屍死因遭疑 同學點白蠟燭悼念

2019-10-11 22:34

男畢業8年不忘「老師叫他喝尿」 發文痛訴讓老師被炒

2019-10-11 17:52

愛國也要克制 NBA風波 北京改用「包容」降溫

2019-10-11 23:59

涉無錫高架橋倒塌 貨車公司女老闆被帶走調查

2019-10-11 16:13

香江風情／「國際女孩日」 香港三風波

2019-10-12 00:07

香港反送中事件 多數NBA球星保持沉默

2019-10-11 20:37

香港中大學生聲稱遭性侵 警方籲報案

2019-10-11 18:35

反送中風暴中 張大千誌別香港之作拍出高價

2019-10-11 22:52

陸外交部就NBA言論事件再次低調回應

2019-10-11 17:13

頭髮佈滿浴室也不清 小叔女友「白目行為」讓她氣爆

2019-10-11 15:13

北京冬奧是否要挑隊伍參賽 中國：歡迎各國都來

2019-10-11 18:57

港遊客大減 旅遊界倡推「本地人20港元本地遊」

2019-10-11 17:28

NBA上海賽後 中國上下抵制氣氛反趨緩和

2019-10-11 14:49

影／上萬元NBA熱身賽門票 陸球迷霸氣撕成碎紙

2019-10-11 17:13

江蘇無錫高架橋坍塌 陸媒持續究責貨車公司

2019-10-11 16:02

習近平秋季外交拚新局 對台更嚴峻

2019-10-11 23:38

中國大媽在韓國跳樓被路人抓住雙腳 倒掛40分鐘後獲救

2019-10-12 10:14

蔡總統國慶談話 陸批顛倒黑白 陸委會回擊

2019-10-12 00:05

李嘉誠持續出脫大陸資產 融創孫宏斌接手

2019-10-12 10:46

NBA總裁挺言論自由 莫健盼更多企業有相同勇氣

2019-10-11 14:13

陸釋善意 明年全面開放資本市場

2019-10-12 00:34

泰國在野黨領袖與黃之鋒合照 中國大使館批評

2019-10-12 10:12

下架港地圖App 庫克：因惡意襲警

2019-10-11 23:40

陸又傳英語補教危機 學生貸款上課引爆金融問題

2019-10-11 16:09

港府高官：若有騷亂暴力可依法延後區議會選舉

2019-10-12 09:09

備而不用 中國擬不可靠實體清單 等貿易最緊張時再公布

2019-10-12 12:10

諾貝爾文學獎帶動銷售 大陸網上書店略占優勢

2019-10-11 19:49

林鄭深夜fb發文 盼下周三順利進立法會發表施政報告

2019-10-12 10:59

歐盟對大陸鋼製輪轂 徵66%臨時反傾銷稅

2019-10-11 14:18

任正非：華為不用谷歌 影響不大

2019-10-11 23:03

證監會取消證券期貨、基金管理公司外資股比限制時間

2019-10-11 18:24

聯合國陷財政危機 中：已繳清會費 美國長期拖欠10.55億美元

2019-10-12 12:31

習近平今晤莫迪 談貿易、邊境爭端

2019-10-11 23:38

泰國載17名陸客大巴側翻致7人傷 司機：早知車有問題

2019-10-12 12:14

陸撒銀彈 助攻自貿區金融

2019-10-11 23:03

挺港推文風波 美國務卿促NBA勇於對抗中國

2019-10-12 09:51

9月大陸手機整體出貨量年減7.1% 新機上市明顯下降

2019-10-12 12:01

蔡維邦突辭大律師公會 表示立場不同

2019-10-12 12:37

江海明珠巡禮／長三角一體化 啟東對接上海

2019-10-11 23:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top