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聯合國陷財政危機 中：已繳清會費 美國長期拖欠10.55億美元

2019-10-12 12:31世界日報 中國新聞組／北京12日電

人民日報報導，聯合國秘書長古特瑞斯日前表示，聯合國面臨十年來最嚴重的財政危機。 ...
人民日報報導，聯合國秘書長古特瑞斯日前表示，聯合國面臨十年來最嚴重的財政危機。 新華社
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聯合國秘書長古特瑞斯日前表示，聯合國正面臨十年來最嚴重財政危機，會員國僅支付今年預算的70%。對此，中國外交部發言人耿爽11日表示，中國已足額繳清今年會費，同時點名批評美國長期拖欠會費。

人民日報報導，聯合國秘書長古特瑞斯日前表示，聯合國面臨十年來最嚴重的財政危機，會員國僅支付了今年預算的70%，秘書處不得不採取縮減會議和支出、延遲支付職員工資等臨時措施。聯合國的財政狀況始終依賴會員國的支持。

外交部發言人耿爽11日主持例行記者會時，被問到中方對此有何評論？耿爽說：「中國堅定支持多邊主義，以實際行動支持聯合國開展工作。作為聯合國第二大會費國和負責任國家，中國認真履行對聯合國的財政義務，已足額繳清了今年的聯合國會費。古特瑞斯秘書長對此給予高度讚賞。」

耿爽表示，充足、穩定、可預測的財政資源是聯合國正常運作的基礎。按時、足額、無條件繳納聯合國會費，是各國均應履行的「聯合國憲章」義務。美國作為聯合國第一大會費國，長期拖欠會費，累積拖欠約10.55億美元(約74.8億人民幣)，占全部欠費總額的76%，許多國家對此表達了嚴重關切。中方敦促各成員國切實履行財政義務，解決聯合國財政困難。

聯合國外交部北京
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