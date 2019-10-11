影／上萬元NBA熱身賽門票 陸球迷霸氣撕成碎紙

2019-10-11 17:13 聯合報 編譯 聯合報 編譯 周辰陽 ／即時報導



NBA因休斯頓火箭隊總經理莫雷在推特撐香港，總裁席佛又力挺言論自由，引爆中國輿論不滿，但洛杉磯湖人和布魯克林籃網10日的上海熱身賽，仍在一片抵制聲浪中成功開打，席位坐滿七、八成，氣氛也相當熱烈，未出現微博網民提倡的杯葛。

開賽前，有「愛國球迷」撕毀票面價人民幣4600元（折合台幣約2萬元）的門票，還將影像上傳到社群網路，更有人一邊唱著《我和我的祖國》，一口氣撕掉三張，另有網民揚言「把滿天的噓聲送給NBA」。有民眾還到場外分發五星旗，有人提供「莫雷SB」和以F字眼問候席佛的標語供人合照，主辦單位則派出超多保安嚴加戒備。

雖然媒體與陸企持續奉行「撤廣告、撤贊助、拒絕直播」，席佛記者會臨時取消，球星也都不願回應到場中外媒體記者提問，但最後並沒有出現各方擔心的鬧空城，更沒有人叫囂或拉布條抗議，讓比賽順利打完。

一位觀眾告訴《路透》記者，比賽當天的絕大多數人都很理性，大家都愛籃球，但NBA球員或高層如果繼續發出錯誤言論，他們將別無選擇地抗議。