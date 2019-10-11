貓熊保護區 不再新設礦權

2019-10-11 03:45 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



中國大熊貓國家公園管理局局長向可文10日在北京表示，「大熊貓國家公園總體規劃」已編製完成。

中新社報導，2017年，中國 大陸印發「大熊貓國家公園體制試點方案」，全面啟動大熊貓國家公園體制試點工作。試點區總面積2.7萬平方公里，涉及四川、陝西、甘肅3省12市（州）30縣（市、區），縱橫秦嶺、岷山、邛崍山和大小相嶺山系，包括各類保護地77個、水利風景區10個、森工企業16個、林場53個。

該區域分布有野生大熊貓（台灣稱為貓熊）1629隻，有大熊貓、川金絲猴等大陸國家重點保護野生動物116種，有紅豆杉、獨葉草等國家重點保護野生植物35種，是全球生物多樣性保護熱點地區之一，也是中國大陸生態安全戰略格局「兩屏三帶」的重要區域。

向可文表示，目前已明確規定試點區不再新設礦權，暫停規定區域內林地徵占用、採伐以及新建小水電等審批事項，嚴禁不符合保護和規劃要求的建設項目進入國家公園。

據介紹，2018年，大熊貓國家公園體制試點範圍內督查督辦違法違規改變林地用途案件319起，督查督辦違法違規採伐林木案件621起，共立非法獵殺和經營利用野生動物違法犯罪刑事案件462起。

向可文表示，下一步將加快研究制定「大熊貓國家公園管理辦法」等規章制度，為大熊貓國家公園建設奠定製度基礎，為國家公園立法提供實踐經驗。