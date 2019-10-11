雨量歷史新低 江西備戰抗旱

2019-10-11 03:45 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



長江中下游省份江西正在遭受旱災考驗。江西省應急管理廳10披露，今年7月下旬至10月初，該省平均降雨量排歷史同期倒數第一位，全省71縣（市、區）出現不同程度旱情。

中新社報導，江西省應急管理廳統計數據顯示，7月下旬至10月初，該省平均降雨量96毫米，比多年均值偏少約七成，排歷史同期倒數第一位。

持續高溫少雨導致有「魚米之鄉」之譽的江西主要江河水位持續走低，部分鄉鎮民眾出現飲水困難，水稻、蔬菜、果業等農作物影響嚴重。

江西省應急管理廳稱，當前，江西贛江、撫河、信江、樂安河、修水等控制站，除昌江渡峰坑站水位比多年同期均值偏高外，五河控制站水位比多年同期均值偏低約2公尺至6公尺。中國最大淡水湖鄱陽湖星子站比同期均值低約5公尺。

此外，江西11個設區市71縣（市、區）出現不同程度旱情，該省鷹潭、吉安、九江、宜春等地災情較重。針對江西鷹潭市餘江嚴重旱情，江西省減災委、江西省應急管理廳於9日20時緊急啟動省級救災四級應急響應，並聯合江西省財政廳派員趕赴余江區等地查災核災，指導做好抗旱救災工作。

目前，江西受災嚴重地區正採取打井抽取地下水、開展人工增雨、農田引水儲水、向飲水困難民眾送水等方式，解決人畜飲水困難等問題。江西官方預測，當地秋季氣溫持續偏高，乾燥少雨天氣將維持至10月底，部分地方旱情仍將持續發展。