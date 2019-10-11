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違規就開罰 北京整頓租房平台

2019-10-11 03:42聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

為規範住房租賃市場秩序，北京市「關於規範互聯網發布本市住房租賃信息的通知」10日正式推出。「通知」加大對違規發布房源信息的處罰力度，違規發布房源信息3次以上的，不得再通過互聯網交易平台發布本市住房租賃房源信息。

中新社報導，隨著社會不斷發展，現在愈來愈多的租房信息通過互聯網平台發布，但互聯網平台租房信息的發布存在著諸多不規範的地方，虛假房源、僵屍房源、乃至一些「黑中介」在這些平台上發布租房信息，給租房家庭帶來不少困擾。

今年6月，北京市住房和城鄉建設委員會等五個部門聯合制定「通知」，並向社會徵求意見。10月10日，這項互聯網住房租賃新政正式發布，並將於11月1日起施行。

「通知」規定，中介機構和中介人員必須「持卡」才能發布房源信息，從制度上解決虛假房源的問題。「通知」還要求，互聯網交易平台要審核、管理住房租賃信息，包括房屋照片與實際相符；租金、傭金等明碼標價；同一房源不得由同一家機構（含分支）重覆發布。為保證房源信息時效性，不展示發布超過30日未維護房源信息；不得發布法律、法規禁止出租的房源信息。

此外，互聯網交易平台還要在房源信息的頁面上同時展示出發布機構和人員的身分和信用信息，讓租房者可以清楚瞭解。

「通知」還加大了對住房租賃企業、房地產經紀機構及其從業人員違規發布房源信息的處罰力度，對違規發布房源信息的企業、從業人員，將暫停信息發布1個月至3個月，違規發布3次以上的，將不得再通過互聯網平台發布本市住房租賃房源信息。

「通知」指出，將建立互聯網住房租賃信息綜合治理工作機制，綜合運用約談告誡、責令改正、行政處罰、公示曝光、暫停信息發布等方式加大對發布虛假、違法違規房源信息的互聯網平台、企業及相關人員的懲處力度。

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