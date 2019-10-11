陸民航空域調整 史上最大規模

2019-10-11 03:41 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



10月10日，中國民航完成史上最大範圍空域調整。全大陸範圍內共調整航路航線超過200條、調整班機航線走向4000多條，形成全新空域運行環境。與此同時大興國際機場航行情報也生效運行，由此涉及的新建機場跑道、重大飛行程序調整、重大空域調整和航路航線走向調整共同生效。

新華社報導，民航局空管局局長車進軍表示，此次大興國際機場空域調整方案整體遵循單向循環設計思路，對部分航班量500架次以上的主幹航路進行平行單向化改造，形成主要國際、國內幹線航路「來去分開，隔離運行」。

在優化航路網的基礎上重新梳理中國大陸大部分地區空中交通流走向，均衡航班流分布，疏解航路擁堵點，提高資源要素的配置效率。

「推進空域融合，調整空域結構，高效利用空域資源，推進空域精細化管理，加強軍民融合，助推國家戰略是總體思路。」車進軍表示。

從2015年開始，民航局空管局統一協調，華北、華東、中南、東北、西北五個地區空管局協同配合，歷時四年完成空域調整。此次空域調整，北起中蒙邊境線，南至桂林管制區，西起內蒙古西部，東至大連管制區，東西縱貫1350公里，南北橫跨2200公里，調整航路航線200餘條，調整後的航路航線新增里程約4700公里；調整班機航線走向4000多條，預計涉及5300餘架次航班；新增航路點100餘個，全大陸共有29個民航運輸機場進行相應的飛行程序調整。

此次空域調整中，變化最大的是華北空管局所轄管制空域，共調整52個區域及進近管制扇區，區內有18個民航運輸機場的飛行程序發生變動。

在北京區域管制區範圍內，現有的大部分主幹航路將被取消，取而代之的是兩或三條功能特定化的平行航線（航路寬度為20公里，航線沒有寬度）。為適應全新的航線結構，華北空管局重新規畫現有的北京區域管制扇區，數量由27個增加到31個，可滿足大興機場開航初期的管制需求。