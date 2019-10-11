親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

陸民航空域調整 史上最大規模

2019-10-11 03:41聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

10月10日，中國民航完成史上最大範圍空域調整。全大陸範圍內共調整航路航線超過200條、調整班機航線走向4000多條，形成全新空域運行環境。與此同時大興國際機場航行情報也生效運行，由此涉及的新建機場跑道、重大飛行程序調整、重大空域調整和航路航線走向調整共同生效。

新華社報導，民航局空管局局長車進軍表示，此次大興國際機場空域調整方案整體遵循單向循環設計思路，對部分航班量500架次以上的主幹航路進行平行單向化改造，形成主要國際、國內幹線航路「來去分開，隔離運行」。

在優化航路網的基礎上重新梳理中國大陸大部分地區空中交通流走向，均衡航班流分布，疏解航路擁堵點，提高資源要素的配置效率。

「推進空域融合，調整空域結構，高效利用空域資源，推進空域精細化管理，加強軍民融合，助推國家戰略是總體思路。」車進軍表示。

從2015年開始，民航局空管局統一協調，華北、華東、中南、東北、西北五個地區空管局協同配合，歷時四年完成空域調整。此次空域調整，北起中蒙邊境線，南至桂林管制區，西起內蒙古西部，東至大連管制區，東西縱貫1350公里，南北橫跨2200公里，調整航路航線200餘條，調整後的航路航線新增里程約4700公里；調整班機航線走向4000多條，預計涉及5300餘架次航班；新增航路點100餘個，全大陸共有29個民航運輸機場進行相應的飛行程序調整。

此次空域調整中，變化最大的是華北空管局所轄管制空域，共調整52個區域及進近管制扇區，區內有18個民航運輸機場的飛行程序發生變動。

在北京區域管制區範圍內，現有的大部分主幹航路將被取消，取而代之的是兩或三條功能特定化的平行航線（航路寬度為20公里，航線沒有寬度）。為適應全新的航線結構，華北空管局重新規畫現有的北京區域管制扇區，數量由27個增加到31個，可滿足大興機場開航初期的管制需求。

航線大興機場
【橘世代全新上線】退休前的理財規劃：四原則去除不必要支出

相關新聞

江蘇無錫一高架橋突倒塌 多輛車遭壓

2019-10-11 00:21

無錫倒塌高架橋工程僅用22個月 時任市長已落馬

2019-10-10 22:20

雨量歷史新低 江西備戰抗旱

2019-10-11 03:45

貓熊保護區 不再新設礦權

2019-10-11 03:45

違規就開罰 北京整頓租房平台

2019-10-11 03:42

解決人才供需 陸推產教融合

2019-10-11 03:41

90團夥落網 公安查獲近18億

2019-10-11 03:41

江海明珠巡禮／交通大動脈貫通 啟東工業區10分鐘上高速路

2019-10-10 23:47

江海明珠巡禮／啟東擁區位優勢 串聯上海1小時生活圈

2019-10-10 23:47

江蘇無錫高架路段坍塌 官方指向貨車嚴重超載

2019-10-10 22:56

畫面曝光！江蘇無錫高架橋倒塌 三輛車直接被砸中

2019-10-10 21:45

回憶被妻子逼宮 李國慶憤怒摔杯：不能原諒她

2019-10-10 21:42

江蘇無錫一高架橋坍塌 多輛小型轎車被壓

2019-10-10 20:17

濟南誕生白獅龍鳳胎 毛絨絨萌樣像布偶

2019-10-10 16:18

成都10億像素昆蟲照上線 螞蟻細毛看得見

2019-10-10 16:15

黃土高坡讀書？新校區建設未完成 湖南1高校延後開學

2019-10-10 14:44

找到工作或留學？69準研究生放湖南大學鴿子不讀了

2019-10-10 14:43

金燦榮：陸方已告別挨打挨餓 進入減少挨罵的階段

2019-10-10 10:26

中國胡潤百富榜 出現「二馬當先」格局

2019-10-10 10:18

老齡化社會來臨 2050年中國老年人口將逾三分之一

2019-10-10 10:01

黑龍江大米節 251稻米比拚

2019-10-10 04:12

北京「夜空之眼」 世界最高建築中庭

2019-10-10 04:11

陸老齡人口 2035年估逾1/4

2019-10-10 04:09

差點失傳 他讓朝鮮族釀酒創「新生」

2019-10-10 04:07

新疆移囚？數百人蒙眼、綁手、剃光頭 歐美專家認為「是真實」

2019-10-09 16:42

河北花8億蓋「鄧麗君小鎮」 十一長假商家日賺百元

2019-10-09 16:40

繼阿里巴巴、騰訊後…李彥宏卸任百度雲執行董事

2019-10-09 15:31

憂信息洩密 刷臉支付…中國消費者不敢用

2019-10-09 15:26

曾與瓊瑤為鄰 金庸杭州別墅要賣 開價6800萬

2019-10-09 15:06

湖北鄂州／梁子湖畔張家灣 靈動花島

2019-10-09 14:47

湖北鄂州／花樣剪紙 構圖勻稱 刀剪俱用

2019-10-09 14:47

湖北鄂州／吳王故都西山 特色歷史文化

2019-10-09 14:47

湖北鄂州／許由巢父故事鏡 破鏡重圓佳話

2019-10-09 14:47

十一失色 訪港內地客跌逾半 9年新低

2019-10-09 13:10

大陸＃MeToo運動 紐約辦展覽

2019-10-09 11:04

上街就可能洩露個資！ 「刷臉支付」黑科技沒人敢用

2019-10-09 11:00

流亡維吾爾父親：我是他們母子唯一的希望

2019-10-09 10:17

十一黃金周 廣州旅遊吸金流

2019-10-09 00:19

十一假期 29萬人次出入澳門

2019-10-09 00:19
看更多

熱門文章

江蘇無錫一高架橋坍塌 多輛小型轎車被壓

2019-10-10 20:17

無錫倒塌高架橋工程僅用22個月 時任市長已落馬

2019-10-10 22:20

川普：NBA討好大陸 但不尊重美國

2019-10-10 09:29

畫面曝光！江蘇無錫高架橋倒塌 三輛車直接被砸中

2019-10-10 21:45

NBA中國賽今晚照常開賽 中國斷播但全美直播

2019-10-10 14:32

回憶被妻子逼宮 李國慶憤怒摔杯：不能原諒她

2019-10-10 21:42

不滿中國逼美企打壓台港 盧比歐促執行反抵制法

2019-10-10 08:11

港網民發起「櫥窗購物」運動 多個設施與商場提早關閉

2019-10-10 14:40

踩到雷 中體員工支持「火箭隊」惹大陸網友抨擊

2019-10-10 09:54

路透社：陸擬對與反送中有關的美國人實施簽證限制

2019-10-10 15:49

斷橋事故無錫重演 國道高架橋塌至少壓跨三車

2019-10-10 21:37

NBA中國賽首戰上海開打 進場看球坐滿七八成

2019-10-10 21:53

NBA捲政治漩渦 彭博：蔡崇信的籃網或成最大贏家

2019-10-10 13:20

環時總編胡錫進：讓NBA和美政治及輿論精英去糾結吧

2019-10-10 09:36

大陸建政70周年閱兵後 習近平：愛國熱情空前高漲

2019-10-10 12:35

報復！路透：中國擬收緊簽證 這些美國機構團體雇員列黑名單

2019-10-10 12:48

江蘇無錫高架路段坍塌 官方指向貨車嚴重超載

2019-10-10 22:56

布拉格解除與北京姊妹市 陸：盼布拉格早日糾正錯誤

2019-10-10 16:41

陸外交部記者會不再提NBA 似有降溫意味

2019-10-10 17:23

Apple又轉彎 「全港抗爭即時地圖」app再度下架

2019-10-10 11:47

金燦榮：陸方已告別挨打挨餓 進入減少挨罵的階段

2019-10-10 10:26

NBA看不到怎辦 中國業者免費提供盜版連結

2019-10-10 20:08

球場外發「光復香港」T恤 華府人士抗議NBA向錢低頭

2019-10-10 15:08

繼即時地圖後 傳蘋果下架新聞網站Quartz

2019-10-10 16:42

港中原集團主席施永青：中產移民生意增 台灣馬來西亞為主

2019-10-10 11:34

陸海軍「太原」艦抵日 將首次參加海上閱艦式

2019-10-10 11:02

NBA官方微博：中國賽上海站今晚如期舉行

2019-10-10 13:13

港府擬推「港人港樓」措施 港房地產協會長：作用不大

2019-10-10 19:34

NBA中國賽遭抵制照看 球迷：喜愛不受風波影響

2019-10-10 19:29

中國胡潤百富榜 出現「二馬當先」格局

2019-10-10 10:18

蘋果下架能追蹤港警行蹤App「HKmap.live即時地圖」

2019-10-10 12:19

陸利用市場迫美放棄價值？ 陸外交部秀數據反提疑問

2019-10-10 17:02

陸公職人員法：公開發文反對中共或改革開放的一律開除

2019-10-10 17:24

NBA風波延燒 華爾街日報：中國道歉儀式被破壞

2019-10-10 16:57

聲援眼部中彈少女遊行 防暴警員尖沙咀警署外巡邏

2019-10-10 17:32

陸委會發長文回批韓國瑜 規格比回應習近平還高

2019-10-10 20:19

香港政務司長：104名被捕的示威者為16歲以下

2019-10-10 16:41

陝西貧困縣養出高品質大閘蟹 京東生鮮扶貧成效初顯

2019-10-10 19:36

大陸網紅電商第一股在美遭集體訴訟

2019-10-10 21:18

成都10億像素昆蟲照上線 螞蟻細毛看得見

2019-10-10 16:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top