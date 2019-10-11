解決人才供需 陸推產教融合

2019-10-11 03:41 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中國大陸決定在全大陸開展一批產教融合型城市、行業、企業建設試點，以促進教育和產業體系人才、智力、技術、資本、管理等資源要素融合。

中新社報導，大陸國家發展和改革委員會、教育部等六部門近日印發「國家產教融合建設試點實施方案」。方案計畫通過5年左右的努力，試點布局建設50個左右產教融合型城市，在試點城市及其所在省城內打造一批區域特色鮮明的產教融合型行業，在全大陸建設培育1萬家以上的產教融合型企業，建立產教融合型企業制度和組合式激勵政策體系。

這些試點將在產教融合制度和模式創新上為全大陸提供可複製借鑒的經驗，推動產業需求更好融入人才培養過程，形成教育和產業統籌融合、良性互動的發展格局，基本解決人才供需重大結構性矛盾。

根據方案，試點城市、行業、企業有五項任務，包括完善產教融合發展規畫和資源布局；推進產教融合校企合作人才培養改革；降低校企雙方合作的制度性交易成本；創新產教融合重大平台載體建設；探索產教融合深度發展體制機制創新。

2019年首批試點城市20個左右，第二批試點將適時啟動，將改革向全大陸推開。方案明確，要落實組合投融資和財政等政策激勵。強化產業和教育政策牽引，允許符合條件的試點企業在崗職工以工學交替等方式接受高等職業教育，支持有條件的企業校企共招、聯合培養專業學位研究生。