無錫倒塌高架橋工程僅用22個月 時任市長已落馬

2019-10-10 22:20 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



江蘇無錫北環路附近一高架橋10日晚間突然發生倒塌，根據無錫市審計局網站資料，該高架橋工程僅用22個月就完工，而該工程建設期間曾先後擔任無錫市代市長、市長的毛小平，已被開除黨籍。

每日經濟新聞報導，根據無錫市審計局網站2007年發布的「無錫市審計局關於312國道無錫段擴建工程竣工決算審計結果的公告」顯示，312國道無錫段路線全長48.43公里，其中老路段21.35公里，改線段27.08公里。

全線按一級公路標準設計，設計時速為每小時100公里，全線採用雙向四車道和六車道兩種形式。

在該工程的建設時間方面，公告介紹，312國道無錫段擴建工程於2003年9月開工建設，2005年6月建成通車，2005年11月工程交工驗收。

該公告指出，312國道無錫段擴建工程的總體設計單位，是江蘇省交通科學院有限公司等；主要監理單位有江蘇科興工程建設監理有限公司等；主要施工單位有無錫交通工程總公司、東盟營造工程有限公司、中鐵十四局集團有限公司等，該專案工程品質經無錫市交通工程品質監督站評定為優良等級。

啟信寶資料顯示，該工程設計單位江蘇省交通科學院有限公司（現名「蘇交科集團股份有限公司」）目前已在深交所創業板上市，截至10月10日收盤，該公司收盤價為每股人民幣8.8元。

該工程建設期間曾先後擔任無錫市代市長、市長的毛小平，在2011年被任命為無錫市委書記，然而僅過了九個月，也就是在2011年12月，毛小平被免去無錫市委書記、常委、委員職務；2012年4月，他被開除黨籍。