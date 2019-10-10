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成都10億像素昆蟲照上線 螞蟻細毛看得見

2019-10-10 16:15世界日報 中國新聞組／北京10日電

超高像素的照片在逐一放大後，昆蟲細節清晰可見。圖／取自紅星新聞
超高像素的照片在逐一放大後，昆蟲細節清晰可見。圖／取自紅星新聞
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成都華希昆蟲博物館官方網站近日上線了3張特殊的昆蟲標本照片，當點擊照片後，以超高清昆蟲標本細節展示在讀者面前，蝴蝶翅膀上鱗片的排列、螞蟻身上的細毛、竹節蟲觸角的結構等都清晰可見。

紅星新聞報導，這三張藏品照片內容分別是亞馬遜雨林的蝴蝶、亞洲的昆蟲、獲得金氏世界紀錄證書的昆蟲。由於目前的各種看圖軟件所能識別的邊長最高像素有所限制，加上照片文件太大，這些照片在進行超高清展示時每張被分成了20格。瀏覽者可根據需求點擊相應的小格畫面，查看細節。

這3張照片由谷歌公司專門為藝術品拍攝研發的谷歌藝術相機拍攝，像素達到了10億。館長趙力表示，「照片不僅讓我們能夠看到昆蟲標本的全貌，還能夠捕捉到昆蟲身體上肉眼無法看到的細節」，拍攝製作一張10億像素級的圖片至少需要花費半小時。

趙力指出，通過科技方法，對藏品進行數位化展示，可以讓觀眾有更加真實的觀展體驗。「此前很多世界各地的專家為了研究某一個類群的昆蟲，需要親自到我們博物館來查看。現在通過這種超高清的照片，他們在網絡上就能看到希望看到的東西，不用專門跑一趟了。」趙力說，在以前，要研究某一件昆蟲標本，一些專家甚至還得利用顯微鏡進行查看研究，「但是現在有了這些照片，他們只需要上網就能研究到昆蟲的細節，做出專業的判斷」。

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