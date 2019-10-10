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黃土高坡讀書？新校區建設未完成 湖南1高校延後開學

2019-10-10 14:44世界日報 中國新聞組／北京10日電

近日，湖南外國語職業學院部分學生在微博「吐槽」，稱暑假前學校將開學日期定於10月8日、9日，但國慶期間再次接到通知，延期至10月15日、16日才開學。對此，校方指新校區一期工程校舍建設正處收尾階段，校園安全隱患尚未得到徹底排查，決定調整開學時間。

新校區部分地區尚有黃土裸露。（取材自微信）
新校區部分地區尚有黃土裸露。（取材自微信）
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澎湃新聞報導，有學生前往新校區施工現場查看，發現校園內「仍是黃土一片，不少建築還在施工」，有學生自嘲「在黃土高坡念大學」。另有學生曬出班級群聊天信息，稱「雖然未開學，學校卻在催繳各種費用」。

學校在情況說明中提及，將採取延遲期末放假時間、增加2020年上半年教學週數等方法確保教學計畫的全面執行；因開學時間延遲導致的學生飛機、高鐵票、火車票改簽費用，由學校統一報銷；延遲開學期間計一個半月的住宿費予以減免。

據報導，湖南外國語職業學院官網資料顯示，學校始建於1993年，前身為瀏陽外國語進修學院；2002年，湖南瀏陽河職業教育集團獨資投入，建成辦學功能齊全的瀏陽校區；2006年，學校升格為普通高等職業學院，並實現瀏陽、長沙兩地辦學，後主校區遷往長沙。

在長沙辦學的13年來，學校一直沒有真正屬於自己的校區，而是與湖南稅務高等專科學校合作辦學，共用校舍。其官網介紹，為滿足辦學需求，學院在長沙望城區徵地683畝建設新校區，原計畫2019年9月交付使用。

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