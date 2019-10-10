找到工作或留學？69準研究生放湖南大學鴿子不讀了

2019-10-10 14:43 世界日報 中國新聞組／北京10日電



近日，湖南大學研究生院的一則公示引起社會各界關注。該公示提到，有部分研究生新生申請放棄入學資格，少數新生逾期未報到。以上共計69人，他們實際上是集體放了高校的「鴿子」，考上了研，不讀了。多所高校的招生負責人和教授認為，找到工作、出國留學是學生放棄入學資格的主要原因。

湖南大學有部分研究生新生申請放棄入學資格，少數新生逾期未報到，共計69人。（取材自科普中國網） 分享 facebook

中國之聲報導，湖南大學起源於公元976年創建的嶽麓書院，是全國重點大學。校方擬取消這69名2019級研究生入學資格。據公示顯示，這些學生分別來自電氣與信息工程學院、法學院、工商管理學院等16個學院。至於放棄入學資格的具體原因，湖南大學研究生院招生辦未對外說明。

多所學校負責招生的老師和教授表示，「錄而不讀」這種情況他們學校也存在，但是人數高達69人不是普遍現象。有的認為「應該是找到了理想的工作，因為一部分讀研的學生他讀研後依然面臨著再就業的問題」，或是「現在出國留學的同學比較多，所以他們在考研的同時也在申請出國，如果後來申請成功了，他也不會選擇在國內讀研究生，也是兩種打算的一種方式」。

報導說，福建某高校碩士生導師張教授認為因為名額不足，一些原本報考學術型碩士的同學被調撥到專業型碩士，報考全日制研究生的同學被調撥到非全日制導致學費相對昂貴，這也是一些同學被錄取後選擇放棄的原因。

張教授認為，不少考生把考研視為增加就業競爭力的手段，找到了合適的工作後「錄而不讀」可以理解，但是這種行為無疑是一種教育資源的浪費。

報導說，北京某高校的青年教師吳老師表示，因為學校給了名額但是學院沒有招滿，這種情況在也會影響學院下一年度的招生計畫，甚至影響學校的學術產出，對一些講究人才結構的理工科院校來說更為嚴重：「 他們需要建立團隊來進行團隊的研究合作，老師們在進行學術培養時也是注重一個代際之間的團隊結構的建設，如果是對於研究生導師個人，他招的研究生沒有來，則對他的科研團隊的建設有影響，還會影響到科研的產出。」

對研究生「錄而不讀」的行為，目前沒有一個很好的機制來規避和防範，最多只能在錄取前加強溝通和了解。報導指出，北京某高校負責招生的陳老師認為，儘管選擇錄取後入學讀書是一種個人行為，也是雙向選擇的一個結果，但是在一定程度上「錄而不讀」也屬於失信行為；如果失信考生來源相對集中，研究生院也會採取發函的方式與考生所在學校進行溝通；在考生質量同等的條件下，這也會成為研究生院此後是否錄取該學校考生的一個判斷因素。