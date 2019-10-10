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照常 NBA官方微博：中國賽上海站今晚如期舉行

2019-10-10 13:13聯合報 記者賴錦宏／即時報導

由湖人對陣籃網的NBA季前賽定於今日（10日）在中國上海舉行，惟火箭隊總經理莫雷（Daryl Morey）早前的涉港言論引起中國大陸大規模抵制後，一度傳出賽事或被取消的消息。

NBA官方微博今天上午宣布，今晚的中國賽將如期舉行。

新浪微博@NBA 發文稱：「今晚19：30，勒布朗-詹姆斯（即勒邦占士，LeBron James）將帶領湖人隊在NBA中國賽上海站中對陣凱里-歐文（即艾榮，Kyrie Irving）領軍的籃網隊。」

如無意外，這意味NBA中國賽上海站將會照常舉行。

消息公布後，隨即引起中國大陸網友熱議。據香港01報導：「買了票的願意去就去吧，別人也別扣帽子玩綁架，人家自己花錢買的，拒絕去的我給你們也點個讚，硬氣。」；「買了票的球迷想去當然可以去。但真的，麻煩您們克制一點吧。」；「打完比賽好聚好散吧。」；「去看現場的人名字都會被記錄下來，會把你們一個個都釘在恥辱柱上的。」；「堅決不去，打死不看，希望球館一個中國觀眾都沒有。」

據此前報導，NBA總裁蕭華（Adam Silver）多次出面發聲，支持莫雷有言論自由，在中國大陸同樣成為眾矢之的。蕭華於昨日（9日）凌晨抵達上海後，上海體育總會發通告稱，取消原定於昨日傍晚在上海東方體育中心舉辦的「2019 NBA球迷之夜」球迷互動活動。

此外，原定昨日下午在上海浦東麗思卡爾頓酒店舉行的湖人對籃網的賽前記者發布會亦告取消，酒店對面的大型比賽廣告亦已拆除。

NBA官方新浪微博：中國賽上海站今晚如期舉行。（香港01）
NBA官方新浪微博：中國賽上海站今晚如期舉行。（香港01）
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