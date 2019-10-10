照常 NBA官方微博：中國賽上海站今晚如期舉行

2019-10-10 13:13 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／即時報導



由湖人對陣籃網的NBA季前賽定於今日（10日）在中國上海舉行，惟火箭隊總經理莫雷（Daryl Morey）早前的涉港言論引起中國大陸大規模抵制後，一度傳出賽事或被取消的消息。

NBA官方微博今天上午宣布，今晚的中國賽將如期舉行。

新浪微博@NBA 發文稱：「今晚19：30，勒布朗-詹姆斯（即勒邦占士，LeBron James）將帶領湖人隊在NBA中國賽上海站中對陣凱里-歐文（即艾榮，Kyrie Irving）領軍的籃網隊。」

如無意外，這意味NBA中國賽上海站將會照常舉行。

消息公布後，隨即引起中國大陸網友熱議。據香港01報導：「買了票的願意去就去吧，別人也別扣帽子玩綁架，人家自己花錢買的，拒絕去的我給你們也點個讚，硬氣。」；「買了票的球迷想去當然可以去。但真的，麻煩您們克制一點吧。」；「打完比賽好聚好散吧。」；「去看現場的人名字都會被記錄下來，會把你們一個個都釘在恥辱柱上的。」；「堅決不去，打死不看，希望球館一個中國觀眾都沒有。」

據此前報導，NBA總裁蕭華（Adam Silver）多次出面發聲，支持莫雷有言論自由，在中國大陸同樣成為眾矢之的。蕭華於昨日（9日）凌晨抵達上海後，上海體育總會發通告稱，取消原定於昨日傍晚在上海東方體育中心舉辦的「2019 NBA球迷之夜」球迷互動活動。