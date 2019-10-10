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影／亞洲第一才21年就走入歷史！南方澳斷橋今晨拆了

差點失傳 他讓朝鮮族釀酒創「新生」

2019-10-10 04:07聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

在東北邊境的吉林省長白朝鮮族自治縣，一座古樸庭院裡飄來醇美酒香，這裡有著一度瀕臨失傳的朝鮮族木鍋釀酒工藝。如今，這裡的產品從邊境小城銷往國內外，也將朝鮮族酒文化傳得更遠。

新華社報導，「盤活」這門傳統工藝的，是一個漢族人。一米八幾的個子、壯實的身板，單看外貌，王麗善很難與細膩沾邊。然而在他的酒廠裡，精緻到壁畫的勾勒、鋪路石的擺放，都要做到準確無誤。古色古香的院子裡，牆壁上繪滿朝鮮族特色圖案。站在一幅幅壁畫前，王麗善滔滔不絕地從釀酒起源講到現代工藝。

「朝鮮族酒文化源遠，卻險些未能流長。」王麗善談起創業歷程，原本經營旅遊公司的他，偶然聽說當地唯一一家朝鮮族制酒廠瀕臨破產。他想起兒時聽大人們說，長白縣是為數不多沿襲木鍋釀酒技術的地方，酒廠倒閉意味著這門傳統工藝失傳。「從小看父輩人就著明太魚酌朝鮮族酒長大，得知酒廠要沒了，心裡很不是滋味。」王麗善說。

思慮再三，王麗善咬咬牙，用創業幾年攢下的積蓄收購了酒廠。周圍人都不看好，「接手一個快倒閉的廠子有何用」。當聽說他要繼續生產酒時，人們更是表示懷疑，「一個漢族人怎麼會釀朝鮮族的酒」。

面對種種質疑，王麗善並未氣餒，「砸錢」聘請專家，先從研究酒文化和歷史做起。他堅信，產品開發如飲水，思源才能開流。他又雇了專業團隊，從研發、生產到包裝、設計，改良工藝的同時融進朝鮮族傳統元素。「再簡單的產品也要有它的文化和靈魂。」王麗善常對研發團隊說。

漸漸地，王麗善的酒出現在當地飯店餐館，原汁原味的美酒、古色古香的包裝贏得好評。在不久前舉辦的東北亞博覽會上，幾款主打產品吸引眾多外商。

「漢族老闆」成了釀朝鮮族酒專家，從敬長輩六十大壽的「回甲酒」，到朝鮮族圖騰「長丞酒」，王麗善的產品可謂面面俱到。鴨綠江畔的新酒廠更成了旅遊景點，一圈壁畫觀賞下來，遊客們對朝鮮族釀酒傳統也多了幾分了解。如今，王麗善和團隊拓展業務，農副產品、民俗旅遊日益紅火。

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壁畫創業
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