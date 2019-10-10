陸老齡人口 2035年估逾1/4

2019-10-10 04:09 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



2035年前後，中國大陸老年人口占總人口的比率將超過1/4，2050年前後將超過1/3。大陸全國老齡工作委員會辦公室、中國老齡協會編印的「奮進中的中國老齡事業」公布了上述數據。

中新社報導，中國大陸自1999年進入老齡化社會，迄今整整20年。中國老齡協會今年上半年發布的「需求側視角下老年人消費及需求意願研究報告」表明，從1999年進入人口老齡化社會到2018年的19年間，中國老年人口淨增1.18億，成為目前世界上唯一老年人口超過2億的國家。

「奮進中的中國老齡事業」指出，中國是世界上人口老齡化程度較高的國家之一，老年人口數量最多，老齡化速度最快，應對人口老齡化任務最重。進入老齡化社會以來，中國老年人口呈迅猛增長態勢，60歲及以上人口占總人口數的比率從1999年末的1/10上升到2018年底的超過1/6。

為因應人口老齡化，大陸當局將積極應對人口老齡化確定為國家長期戰略任務，堅持應對人口老齡化和促進經濟社會發展相結合，適應時代要求創新思路，推動老齡工作向主動應對轉變，提升老年人生活質量轉變，著力完善老齡政策制度，發展養老服務業和老齡產業，健全老齡工作體制機制。

目前，中國老齡法規政策體系基本建成、老年社會保障體系不斷健全、養老服務體系建設成效明顯、老年健康服務體系加快發展，中國正推動老齡事業全面協調可持續發展。

大陸國家統計局今年一月發布的數據顯示，到2018年末，中國大陸60周歲及以上人口逾2.49億，占總人口的17.9%，比上一年度增長了859萬，增長率為0.6%。