NBA取消賽前記者會 官網為球迷之夜遭取消致歉

2019-10-09 17:31 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ／上海即時報導



陰霾壟罩下，NBA季前賽（中國賽）上海站開賽前夕，NBA中國在下午4時半原定舉行記者會前一刻，宣布取消公開回應。隨即NBA中國微博官網貼出公告，向球迷致歉，表示原定今晚在上海東方體育中心舉行的NBA球迷之夜取消，帶來不便深表歉意。

原定10日上海舉行的NBA季前賽（中國賽）由湖人對陣籃網，沒有進一步改變的消息，照常舉行。同時，12日在深圳舉行的第二場比賽，目前不變。

由於上海市體育總會中午臨時官宣，取消NBA中國賽上海站今晚的球迷之夜，NBA中國因此發布通知，下午4時30分在浦東麗絲卡爾頓酒店，舉行賽前記者會面對媒體。

不料，記者會就要登場前，NBA中國宣布取消，不便回應媒體；隨即在微博官網上貼出公告，為今晚球迷之夜臨時取消，向球迷致歉。

到目前為止，10日上海舉行的NBA季前賽（中國賽）由湖人對陣籃網，比賽照常登場。

由於大陸大動作抗議，央視體育和騰訊體育等媒體不轉播，多家贊助商也紛紛宣佈暫停和NBA進行合作。明晚比賽舉辦場地-梅賽德斯賓士文化中心，場地周邊贊助商展位都已經被撤下、看台座椅被收走、贊助商看板也被挪走。