NBA取消賽前記者會 官網為球迷之夜遭取消致歉
陰霾壟罩下，NBA季前賽（中國賽）上海站開賽前夕，NBA中國在下午4時半原定舉行記者會前一刻，宣布取消公開回應。隨即NBA中國微博官網貼出公告，向球迷致歉，表示原定今晚在上海東方體育中心舉行的NBA球迷之夜取消，帶來不便深表歉意。
原定10日上海舉行的NBA季前賽（中國賽）由湖人對陣籃網，沒有進一步改變的消息，照常舉行。同時，12日在深圳舉行的第二場比賽，目前不變。
由於上海市體育總會中午臨時官宣，取消NBA中國賽上海站今晚的球迷之夜，NBA中國因此發布通知，下午4時30分在浦東麗絲卡爾頓酒店，舉行賽前記者會面對媒體。
不料，記者會就要登場前，NBA中國宣布取消，不便回應媒體；隨即在微博官網上貼出公告，為今晚球迷之夜臨時取消，向球迷致歉。
到目前為止，10日上海舉行的NBA季前賽（中國賽）由湖人對陣籃網，比賽照常登場。
由於大陸大動作抗議，央視體育和騰訊體育等媒體不轉播，多家贊助商也紛紛宣佈暫停和NBA進行合作。明晚比賽舉辦場地-梅賽德斯賓士文化中心，場地周邊贊助商展位都已經被撤下、看台座椅被收走、贊助商看板也被挪走。
除了比賽場地，在上海的陸家嘴、世博慶典廣場等人潮熱鬧的地標，NBA中國賽相關宣傳都被撤除，道路兩邊的路燈宣傳牌也被拆光，還換上五星紅旗。
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