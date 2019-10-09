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新疆移囚？數百人蒙眼、綁手、剃光頭 歐美專家認為「是真實」

2019-10-09 16:42世界日報 編譯周辰陽／綜合報導

無人機空拍揭新疆大批移囚。 取材自youtube
無人機空拍揭新疆大批移囚。 取材自youtube
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一支近日外流的無人機影片顯示，500至600名男子在新疆疑似遭中國特警押解移監，讓外界再度擔憂維吾爾穆斯林的處境。

這段影片於9月21日被匿名人士上傳網路，畫面左下角可見到地點標記為「巴音郭楞蒙古自治州」，數百身穿「喀什巿（Kashgar）拘留中心」字樣背心的男子被押下火車後，就在火車站外的廣場席地而坐。放大的畫面可見，這些人頭髮被剃光，眼睛被黑色眼罩蒙住，雙手被綁在背後，隨後被特警押走。

歐美情報人員向Sky News及CNN表示，他們相信影片是真實的，影像中的剃頭與蒙眼也是中國的典型措施。

澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic PolicyInstitute）中國問題專家魯瑟（Nathan Ruser）持相同看法，認為拍攝時間應是2018年8月左右，地點則是巴音郭楞蒙古自治州首府庫爾勒市（Korla）附近的庫爾西火車站（Kuresi Station），似乎是喀什市拘留中心的囚犯被移監到「庫爾勒市可容納更多人的設施」。

新疆當局稍早稱，「依法取締犯罪是各國慣例…與族裔和宗教完全無關，司法單位將受刑人移監是普通的司法活動」。

美國商務部7日則以涉及侵害新疆維吾爾族為由，將監視設備製造商海康威視（Hikvision）等8家中企，還有新疆維吾爾自治區公安廳及其下轄機構，全部打入貿易黑名單，未經許可不得與美國企業做生意。

商務部指出：「這些實體已涉違反人權、在中國鎮壓行動中施虐、大規模任意拘押，以及利用高科技監控維吾爾族、哈薩克族和其他少數族裔穆斯林。」

「歐亞集團」分析師崔歐洛（Paul Triolo）指出，這是中企首度因人權問題而被美方列入黑名單，早先美國是基於國安考量，將華為及其逾百家附屬事業列入黑名單。崔歐洛表示，這「跨越（中國）紅線」，恐阻礙美中之間達成貿易協議。

新疆維吾爾黑名單
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