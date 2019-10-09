繼阿里巴巴、騰訊後…李彥宏卸任百度雲執行董事

2019-10-09 15:31 世界日報 記者 世界日報 記者 賴錦宏 ／綜合9日電



天眼查數據顯示，近日，百度雲計算技術（北京）有限公司發生變更，百度創始人李彥宏卸任執行董事。同時，劉輝卸任總經理一職，新增崔珊珊為總經理、執行董事。這是繼馬雲、馬化騰、柳傳志宣布退休後，另一個中國BAT（指百度、阿里巴巴和騰訊）負責人卸任，被視為中共全面更換民企獨角獸負責人的一連串措施。

另外，百度雲計算技術（北京）有限公司的法定代表人也發生變更，劉輝退出，由崔珊珊接任。

此前，據香港文匯網報導，今年3月，百度宣布了新的人才梯隊建設計畫，加速幹部年輕化的進程，選拔更多的80、90後年輕人進入管理層。與此同時，百度還正式推出了「高管退休計劃」。4月30日，百度公司發布內部郵件，宣布劉輝於近期加入「百度高管退休計畫」，並將於5月卸任人力資源高級副總裁。崔珊珊將全面負責百度人力資源工作。

崔珊珊是百度創業「七劍客」之一。2017年12月回歸百度，任百度文化委員會秘書長。

另據香港經濟日報報導，百度雲是百度2012年推出的一項雲存儲服務，直至2014年11月，百度雲總用戶數突破2億。

此外，百度半年內包括高級副總裁向海龍、副總裁王路、副總裁吳海峰、副總裁顧國棟、副總裁趙承、執行總監孫雯玉6名高層都已離職。

早前，另一互聯網巨頭騰訊的創始人馬化騰不再擔任騰訊徵信公司法定代表人。