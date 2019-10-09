親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

NBA主席出馬也沒用！ 上海宣布取消球迷之夜

獄政弊案！王令麟判2年2月 北監前副典獄長重判16年

繼阿里巴巴、騰訊後…李彥宏卸任百度雲執行董事

2019-10-09 15:31世界日報 記者賴錦宏／綜合9日電

天眼查數據顯示，近日，百度雲計算技術（北京）有限公司發生變更，百度創始人李彥宏卸任執行董事。同時，劉輝卸任總經理一職，新增崔珊珊為總經理、執行董事。這是繼馬雲、馬化騰、柳傳志宣布退休後，另一個中國BAT（指百度、阿里巴巴和騰訊）負責人卸任，被視為中共全面更換民企獨角獸負責人的一連串措施。

另外，百度雲計算技術（北京）有限公司的法定代表人也發生變更，劉輝退出，由崔珊珊接任。

此前，據香港文匯網報導，今年3月，百度宣布了新的人才梯隊建設計畫，加速幹部年輕化的進程，選拔更多的80、90後年輕人進入管理層。與此同時，百度還正式推出了「高管退休計劃」。4月30日，百度公司發布內部郵件，宣布劉輝於近期加入「百度高管退休計畫」，並將於5月卸任人力資源高級副總裁。崔珊珊將全面負責百度人力資源工作。

崔珊珊是百度創業「七劍客」之一。2017年12月回歸百度，任百度文化委員會秘書長。

另據香港經濟日報報導，百度雲是百度2012年推出的一項雲存儲服務，直至2014年11月，百度雲總用戶數突破2億。

此外，百度半年內包括高級副總裁向海龍、副總裁王路、副總裁吳海峰、副總裁顧國棟、副總裁趙承、執行總監孫雯玉6名高層都已離職。

早前，另一互聯網巨頭騰訊的創始人馬化騰不再擔任騰訊徵信公司法定代表人。

名人風雲錄602／BAT掌門人全「退休」？李彥宏卸任百度雲執行董事 中國新聞社
名人風雲錄602／BAT掌門人全「退休」？李彥宏卸任百度雲執行董事 中國新聞社
分享

百度北京香港
【橘世代全新上線】退休前的理財規劃：四原則去除不必要支出

相關新聞

陸運砂船翻12人失聯 台港陸聯手救援

2019-10-08 00:05

憂信息洩密 刷臉支付…中國消費者不敢用

2019-10-09 15:26

曾與瓊瑤為鄰 金庸杭州別墅要賣 開價6800萬

2019-10-09 15:06

湖北鄂州／梁子湖畔張家灣 靈動花島

2019-10-09 14:47

湖北鄂州／花樣剪紙 構圖勻稱 刀剪俱用

2019-10-09 14:47

湖北鄂州／吳王故都西山 特色歷史文化

2019-10-09 14:47

湖北鄂州／許由巢父故事鏡 破鏡重圓佳話

2019-10-09 14:47

十一失色 訪港內地客跌逾半 9年新低

2019-10-09 13:10

大陸＃MeToo運動 紐約辦展覽

2019-10-09 11:04

上街就可能洩露個資！ 「刷臉支付」黑科技沒人敢用

2019-10-09 11:00

流亡維吾爾父親：我是他們母子唯一的希望

2019-10-09 10:17

十一黃金周 廣州旅遊吸金流

2019-10-09 00:19

十一假期 29萬人次出入澳門

2019-10-09 00:19

金庸杭州別墅要賣 開價6800萬人民幣

2019-10-09 00:17

樂動敦煌 生動還原千年魅力

2019-10-09 00:16

世界最大跨度雙層懸索橋 武漢通車

2019-10-09 00:16

龍蝦名店排隊「要等近2萬桌」 饕客崩潰：排了3天還是沒吃上

2019-10-08 16:34

愛國主旋律帶動…十一票房 史上最強！

2019-10-08 14:53

十一瘋出遊！近8億人次 7天消費6497億

2019-10-08 14:52

十一出遊…上海最踴躍 紅色景點最火

2019-10-08 14:51

世界旅遊小姐總決賽 中國選手譚若依獲季軍

2019-10-08 14:25

萬佛洞佛像神態各異 到抱犢寨必去朝勝

2019-10-08 14:22

攻頂石家莊抱犢寨 猶如走進世外桃源

2019-10-08 14:20

刷臉支付乏人問津 陸民擔心成「行走的密碼」

2019-10-08 11:06

史上「最敷衍樂園」爆紅 陸網友︰看完片超想去

2019-10-08 11:05

諾獎呼聲與村上春樹並列 這位湖南女作家在大陸卻沒多少人知道

2019-10-08 11:00

鐵拐李棒打呂洞賓的浙江八仙遺跡 原來是恐龍足跡

2019-10-08 10:55

觀光客和旅客比23：1 北京新機場竟成網紅打卡點

2019-10-08 10:24

長壽之城上海百歲人瑞2657人

2019-10-08 02:13

仙都祭黃帝 兩岸上千人參與

2019-10-08 02:13

亞太5大旅行地 陸客仍占最多

2019-10-08 02:13

成都地鐵6號線 全線貫通

2019-10-08 02:12

十一出遊熱 鐵路載運上億人次

2019-10-08 02:12

福建龍潭村 掀古宅文創復興

2019-10-08 02:11

紀念媽祖升天 信眾齊聚「第一行宮」

2019-10-08 02:11

環騎海南島 單車迷新風潮

2019-10-08 02:11

世界旅遊小姐 67國佳麗拚場

2019-10-08 02:10

超人民幣50億元！ 大陸史上最強「國慶」檔電影票房

2019-10-07 23:55

9名陸客被困新疆沙漠36小時 獲救後崩潰大哭

2019-10-07 21:44
看更多

熱門文章

清華台生陳翊瑄盼兩岸統一 兩岸網友論戰

2019-10-08 20:36

不敵中國網民怒轟 Tiffany遮眼廣告照急下架

2019-10-08 23:33

龍蝦名店排隊「要等近2萬桌」 饕客崩潰：排了3天還是沒吃上

2019-10-08 16:34

華爾街日報：NBA獨一無二 或可扛住中國壓力

2019-10-09 10:16

反送中延燒 香港出現穿黑衣浮屍 黃之鋒質疑案情不單純

2019-10-08 22:07

蔡崇信扮NBA救火隊 也可能是火箭隊風波的最大受益者

2019-10-09 10:17

騰訊體育中止NBA轉播 恐將損失慘重

2019-10-08 22:03

NBA主席出馬也沒用！ 上海宣布取消NBA球迷之夜

2019-10-09 15:13

安倍賀電？陸外交部諷台 被人公開打臉的滋味並不好受

2019-10-08 18:35

陸禁NBA轉播 美國網友募資穿「撐港黑衣」觀賽

2019-10-09 12:48

反送中波及！港澳 iOS 13 台灣國旗 Emoji「被消失」

2019-10-09 12:02

央視再發聲明 稱絕不吃NBA兩面三刀那一套

2019-10-09 12:27

美擬限制政府基金投資陸股 在岸人民幣匯率急挫

2019-10-08 20:00

vivo：國家利益高於一切 將中止與NBA所有合作

2019-10-08 19:19

忍痛放棄 港交所不併倫交所了

2019-10-09 00:00

火箭隊莫雷1推文 NBA丟千億商機

2019-10-09 00:15

中共代理人修法 陸官媒喊話蔡政府：讓台商安心回家

2019-10-08 16:08

世界最大跨度雙層懸索橋 武漢通車

2019-10-09 00:16

成功大學連儂牆海報又被人撕毀 台南警方展開調查

2019-10-08 20:18

央視停播NBA賽事 黃暐瀚：凡事有代價 天公地道

2019-10-09 14:30

政治力介爐石、NBA！她籲中共別再伸黑手

2019-10-09 10:46

中正學生辦蒙面撐港活動 為香港加油

2019-10-08 16:38

上街就可能洩露個資！ 「刷臉支付」黑科技沒人敢用

2019-10-09 11:00

NBA與中國裂痕加深 蔡崇信嘆和事佬難為

2019-10-09 08:32

大陸抵制NBA 柯文哲：中國不了解西方言論自由

2019-10-09 11:46

抵制NBA 中環時總編：NBA有志氣就割掉中國市場

2019-10-08 17:18

索羅門群島與我斷交後 大陸國企立馬簽約打造商貿中心

2019-10-09 11:55

NBA主席挺火箭言論自由 遭央視停播

2019-10-09 00:09

台大連儂牆遭陸客毀損 檢擬傳喚台大學生會長

2019-10-08 18:21

英雄互娛：即日起中止《NBA LIVE》遊戲在中國的推廣

2019-10-08 21:57

拒暫緩禁蒙面法 香港法官：不能立即斷定違憲

2019-10-08 21:23

香港民調近7成反對禁蒙面法 林鄭評分再創新低

2019-10-08 17:53

軍人新郎出緊急任務 新娘一人獨撐婚禮

2019-10-08 16:34

「金九銀十」不再 陸樓市降幅顯著

2019-10-09 00:13

安踏體育、瑞幸咖啡：停止與NBA公司續約談判及合作

2019-10-08 20:32

標普維持香港信評AA+ 警告面臨重大挑戰

2019-10-08 21:39

騰訊體育公布「即日起暫停NBA季前賽（中國賽）轉播」

2019-10-08 17:53

香港反送中波及中學 防暴警察出動

2019-10-08 19:44

美限制大陸官員簽證 陸駐美大使館抗議

2019-10-09 10:12

香港反蒙面法後校園仍難平靜

2019-10-08 19:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top