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曾與瓊瑤為鄰 金庸杭州別墅要賣 開價6800萬

2019-10-09 15:06世界日報 綜合報導

金庸杭州別墅要賣，開價6800萬。 (取材自都市快報)
金庸杭州別墅要賣，開價6800萬。 (取材自都市快報)
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據錢江晚報微博，香港已故武俠小說泰斗金庸位於浙江杭州五雲山與錢塘江之間的九溪玫瑰園別墅，目前正掛牌出售，售價為6800萬元人民幣（約951.5萬美元）。

錢江晚報引述一位豪宅經紀人說，「九溪玫瑰園」為獨立別墅，帶花園，建築面積453.35平方公尺，花園面積約1800平方公尺，背靠五雲山，視野開闊。目前掛牌價格為6800萬元。

資料顯示，1998年9月，金庸在朋友的推薦下，參觀杭州綠城九溪玫瑰園別墅區，選定了北區的一棟別墅，作為他和妻子在杭州的家。宅子古樹掩映，可以眺望浩蕩的錢塘江和青的五雲山。他買下九溪玫瑰園後曾笑言：「與清風明月為伴，與文人雅士為伍，我以後可以請隔壁房子的瓊瑤女士喝龍井茶了。」原來，瓊瑤曾在隔壁的常安度假村購置過一套房產。

金庸杭州別墅要賣，開價6800萬。 (取材自都市快報)
金庸杭州別墅要賣，開價6800萬。 (取材自都市快報)
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但據報導，金庸多年來未住過這裡，別墅至今一直空著。

「明報」創辦人、武俠小說泰斗查良鏞（筆名金庸）2018年10月逝世，享年94歲。

查良鏞去年10月30日與世長辭，作為一代武俠小說泰斗，著名作品包括「射鵰英雄傳」、「神鵰俠侶」、「天龍八部」等，書迷遍布海內外，作品多次被拍成電視劇、電影，造就不少明星。他亦為資深報人，創辦香港「明報」，對傳媒界有深遠貢獻。

金庸香港人民幣
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