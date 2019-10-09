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十一失色 訪港內地客跌逾半 9年新低

2019-10-09 13:10世界日報 香港9日電

十一黃金周內地旅客七日跌逾一半僅67萬，創九年新低。 中國新聞社
十一黃金周內地旅客七日跌逾一半僅67萬，創九年新低。 中國新聞社
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十一長假本是內地客入境香港的旅客高峰期，但持續近4個月的反送中政治風波，令香港旅遊業進入寒冬期。根據入境處統計，10月首6天整體出入境旅客按年下跌31.6%，入境旅客則按年跌37%，第7天跌近三成；其中內地旅客大跌超過一半，至67.1萬人次，創十一黃金周近九年來新低。

綜合媒體報導，香港旅遊業議會統計，黃金周7天共有111個內地入境團，平均每日不到16個訪港團，按年減約85%，平均每日旅客量比去年同期減少86%。總幹事陳張樂怡表示，入境遊受影響之餘，港人外遊意願也下降，有旅行社被迫縮短營業時間，甚至無法正常營業。

十一黃金周內地旅客七日跌逾一半僅67萬，創九年新低。 香港中國通訊社
十一黃金周內地旅客七日跌逾一半僅67萬，創九年新低。 香港中國通訊社
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另據入境處統計，10月1日至7日的整體訪港出入境旅客，共471萬583人次，比去年同期下跌29.7%；其中內地入境旅客67萬1952人次，年跌55.8%，是自2011年十一黃金周以來的新低，並首度錄得跌幅。

而單計七日累計的入境訪港旅客數，234萬4996人次比去年同期減少31.9%。

至於各口岸出入境方面，高鐵西九龍站於過去7天有11萬5501名旅客入境，較去年同期銳減57.9%；港珠澳大橋則有13萬5065名旅客入境。

香港旅遊業議會總幹事陳張樂怡形容，情況屬「差無可差」，指入境遊受影響之餘，出境遊生意亦受到嚴重打擊，「除了香港人外遊意欲下降，旅行社還不時縮短營業時間，甚至不能開門做生意。」她無奈說：「這樣的日子，還要旅行社撐多久？」

十一黃金周內地旅客七日跌逾一半僅67萬，創九年新低。 新華社
十一黃金周內地旅客七日跌逾一半僅67萬，創九年新低。 新華社
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香港旅遊促進會總幹事崔定邦昨天接受新城電台訪問表示，今年黃金周經各陸路口岸進入香港的內地客按年跌約五成。對於去年同期每日約有200個內地訪港團，今年每日不到20團，跌幅擴大。

澳門旺 內地旅客增1成

不過，一埠之隔的澳門，黃金周首6天、各口岸訪客有近13%增長，但7日單日旅客量為7萬8918人次，比去年同期微跌3.1%。然而報導稱，整體7天累計旅客量達98.5萬人次，年增11.5%；其中內地旅客占約81%，至79.8萬人次，比去年同期增長9.4%。

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