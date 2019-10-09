大陸＃MeToo運動 紐約辦展覽

2019-10-09 11:04 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／即時報導



在中國大陸屢遭封禁的中國#MeToo運動展覽6日起至本月20日在美國紐約舉行。香港明報引述自由亞洲電台報導，展覽由梁小門、米米（Mimiyana）等一批海外女權活動人士自發組織，通過展示照片、超過350封信件、個人物品及法律文件等材料，記錄了中國的性侵受害者所經歷的羞辱、挫折以及維權鬥爭。

中國#MeToo運動展覽原本從7月開始在北京、廣州和成都等城市陸續舉辦，但大多在開展一周內被強行關閉。本次在紐約的展覽，包括了20多個鐵絲網包裹著的受害者自白音箱、1995至2019年中國反性騷擾大事記的時間軸、放置了受害者在受侵害時身邊物品的8個黑箱子、將施害者的臉集合起來人工合成為2.5公尺×1.5公尺的臉部圖像，以及收集由中國一線女權運動人士被拘留、家人被騷擾、機構被關閉的次數，所構成的數字拼圖等。

在6日的開場討論會上，策展人圍繞明尼蘇達女大學生Jingyao Liu指控京東CEO劉強東的強姦案進行討論，紐約實習律師、女權活動家梁小門說，「本來Metoo就是一場失語者的抗爭，但是當失語者想要把自己的抗爭記錄下來給大家看的時候，他們又面臨再一次的失語。」