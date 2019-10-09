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湖北鄂州／花樣剪紙 構圖勻稱 刀剪俱用

2019-10-09 14:47聯合晚報 大陸特派員王玉燕／湖北鄂州報導

鄂州花樣剪紙，已列入湖北非物質文化遺產名錄。 特派員王玉燕／攝影
鄂州花樣剪紙，已列入湖北非物質文化遺產名錄。 特派員王玉燕／攝影
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鄂州剪紙藝術源遠流長，史料記載，兩千多年前，楚鄂大地就出現了剪紙的圖案紋飾。而據「鄂州檔案存真」記載，鄂州花樣剪紙出現在西元1600年前後，到上世紀30年代達到鼎盛。作為中國大陸南方剪紙代表，鄂州花樣剪紙已列入湖北非物質文化遺產名錄。

早年的「武昌縣誌」（舊時鄂州為武昌縣）就有清光緒年間花樣剪紙的記載。1949年前，花樣剪紙藝人身背花樣箱，手搖貨郎鼓，走村串戶，出售「花樣」。花樣剪紙形式有帽花、鞋花、拖鞋花、襪底花、扣帶花、背心花、兜花、圍涎花、枕頭花、帳沿花等。鄂城花樣剪紙構圖勻稱，刀剪俱用，風格細膩、流暢、傳神，集實用性與裝飾性為一體。

華容雕花剪紙，構圖豐滿均衡，刀法流利工整。 特派員王玉燕／攝影
華容雕花剪紙，構圖豐滿均衡，刀法流利工整。 特派員王玉燕／攝影
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1949年後，人稱「花樣窩子」的燕磯、華容、臨江、杜溝、周鋪、新廟等地，相應成立了花樣互助組，花樣品種累計2000餘種。鄂州花樣剪紙是民俗的「載體」，內容包括生活的方方面面，有別於北方窗花剪紙，既具有原生態的樸實性特徵，又具有本地文化特色的地域性特徵。

湖北剪紙大師萬水清，示範鄂州花樣剪紙。 特派員王玉燕／攝影
湖北剪紙大師萬水清，示範鄂州花樣剪紙。 特派員王玉燕／攝影
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鄂州花樣剪紙中，有重要一派名為「雕化剪紙」。鄂州境內湖泊多，地勢低窪，久雨則澇，素有「水袋子」之稱。早年每當漲水季節來臨，村民們不得不背井離鄉，四處流浪，靠賣藝謀生；雕刻花樣這種簡單易學、成本低的手藝，在那個時代，便成為人們謀生存的最佳選擇。於是，師帶徒、父傳子，一代又一代、一村又一村，影響成片。

華容雕花剪紙主要用於服飾紋樣上的刺繡底樣，傳統花樣多以白色宣紙重疊十餘層在蠟盤上用刀雕刻而成，運刀由內而外，從繁到簡，陰刻線線相斷，陽刻線線相連，具有構圖豐滿均衡，刀法流利工整，破工精細嚴謹，線條舒展圓潤，配景寓意傳情等特點。花樣品種有帽花、鞋花、枕頭花等兩百多種。特派員王玉燕／攝影

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