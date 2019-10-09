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世界最大跨度雙層懸索橋 武漢通車

2019-10-09 00:16聯合報 記者賴錦宏／綜合報導

武漢的第10座跨長江大橋-楊泗港長江大橋，8日正式通車，該橋為世界最大跨度雙層懸索橋，全長4.13公里，大橋主跨1700公尺，具有主跨跨度大、通行能力大、基礎規模大、設計荷載大、設計結構新等特點，在海內外橋梁界創造諸多「第一」。

長江上首座雙層公路大橋—武漢楊泗港長江大橋，8日正式投入使用。 新華社
長江上首座雙層公路大橋—武漢楊泗港長江大橋，8日正式投入使用。 新華社
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香港文匯網，設計方中鐵大橋院集團黨委書記田道明介紹，楊泗港長江大橋於2014年12月3日開工建設。由於武漢長江江段上大橋密集，在長江中設置主塔，會影響航道運輸，給行船帶來不便，綜合考慮最終採用1700公尺懸索橋一跨過江方案。1700公尺主跨在全球橋梁中位居第二，在雙層橋梁結構橋梁中位居世界第一。

楊泗港大橋主橋雙層雙向12車道，是世界上通行能力最大、使用功能最完備的大跨懸索橋；碇基礎採用直徑98公尺的圓形地下連續牆結構，為世界上最大的圓形橋梁基礎；主塔沉井基礎平面尺寸超過3000平方公尺，位於世界前列。

中鐵大橋院集團副總工程師徐恭義介紹，楊泗港大橋的建設堪稱超級工程，多個環節都是在橋梁建設中首次涉及，主塔塔基有15.4萬立方公尺，相當於8個籃球場的面積，12層樓高的體積；錨碇達到30多萬立方公尺，是主塔基礎的兩倍；大橋主橋總荷載達到10.5萬噸，比現代航母戰鬥群總重量還重；單根主纜拉力達到6.5萬噸，相當於可以吊起1.5艘遼寧號航母，其所用鋼絲長度可繞地球3圈半。

楊泗港長江大橋所用鋼梁每個節段重達1050噸，相當於約200頭成年大象的重量，中鐵大橋局楊泗港長江大橋項目經理羅瑞華介紹，懸索橋「千噸級」鋼梁的整體安裝在中國大陸尚屬首次。

懸索橋是受風力影響最大的橋型，而楊泗港長江大橋主跨1700公尺，跨度較大、結構相對輕柔，穩定性要求嚴峻，因此中鐵大橋院集團將大橋按照120：1的比例縮小，通過風洞實驗對大橋抗風性能進行檢測。經過周密計算和反覆模擬，實驗結果顯示大橋可經受得住18級大風。

楊泗港長江大橋建造的特殊要求需要使用超高強度鋼絲和高品質盤條，過去這些都要依靠進口，而此次因該橋建設，「逼」出大陸國內的超高強度鋼絲和高品質盤條實現國產，且達到國際最高標準，對橋梁建築行業發展具推動作用。

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