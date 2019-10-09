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十一黃金周 廣州旅遊吸金流

2019-10-09 00:19聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

廣州市文化廣電旅遊局披露，今年「十一」黃金周假期7天，廣州文旅市場取得「雙增長」的佳績，接待遊客1623.83萬人次，比同上年同期（同比）增長10.27%；實現旅遊業總收入129.12億元（人民幣，下同），同比增長11.70%。

中新社報導，今年十一長假，廣州紅色旅遊景區深受海內外遊客歡迎，納入監測的12家主要紅色景區共接待遊客99.62萬人次，同比增長17.74%。其中，辛亥革命紀念館、農講所、廣東革命歷史博物館、黃埔軍校舊址紀念館、廣州起義紀念館的接待人數，同比增幅均在兩成以上。

十一假期，廣州市納入監測的賓館酒店等64家住宿設施，共接待遊客18.42萬人次，營業收入9347.24萬元；入住率持續增加，尤其是10月4日平均入住率為83.06%，達到最高峰，其中白天鵝賓館入住率達100%，長隆酒店、香格里拉酒店、海航威斯汀酒店等高星級酒店入住率均在96%以上。

廣州與旅遊業相關的餐飲、零售等行業同樣興旺，今年十一假期納入監測的全市15家重點餐飲企業營業收入2.33億元，同比增長3.24%；儘管廣州實體零售經濟受到網購的衝擊，但今年十一假期納入監測的全市15家重點零售企業營業收入17.52億元，同比增長0.27%，與去年基本持平。

紀念館香格里拉人民幣
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